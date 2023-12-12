عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن تشكيل فرق عمل لرفع المستوى الوظيفي للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس ورياض الأطفال.

جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، لوكيل التعليم العام حصة المطوع، وتلقت "الأنباء" نسخة منه حيث قالت فيه: "

الموافقة على تشكيل فرق العمل مع الالتزام بضوابط قرار مجلس الخدمة المدنية رقم [16] لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية وتعديلاته وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم [40] لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/10/13 .

يتم تشــــــــــــكيل عدد (2) فريق عمل في ديوان عام الوزارة وعدد (2) فريق عمل في كل منطقة تعليمية خلال مواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة في كل من شهر ينايرويوليو 2024. يكلف قطاع التعليم العام بإعداد مشروعات قرارات المناطق التعليمية. يختار رئيس كل فريق الأعضـاء بحيث لا يزيد عددهم عن عشـرة وفق المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم [16] سنة 2011 , مع عدم إضافة أي عضو إلى فريق العمل إلا بعد موافقة السيد وكيل الوزارة , على أن لا يتجاوز ذلك العدد المنصوص عليه قانونا (10+ رئيس الفريق ).

تكليف رئيس كل فريق بعرض نتائج أعمال فريق العمل ومحاضر الاجتماعات ونسب الانجاز على اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية بعد الانتهاء من المهام المكلف بها الفريق. لا يحق لفريق العمل تشكيل أي فرق عمل فرعية أولجان .

أن يتضمن مشروع قرار تشكيل كل فريق على حدة الفريق | الإسم / الرقم المدني / مركز العمل / المسمى الوظيفي صفة التكليف بالفريق وتكون الأولوية لمشاركة الأعضاء من الكويتيين ويرفع للسيد وكيل الوزارة للإعتماد مع تزويد السادة ممثلي جهاز المراقبين الماليين بالوزارة بنسخة منه" .