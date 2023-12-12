قال إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم أمس الاثنين بقيادة ليونيل ميسي إنه سيخوض مباراتين في السعودية مطلع العام المقبل بينهما واحدة ضد منافس النجم الأرجنتيني المألوف كريستيانو رونالدو قائد النصر.

وتُعد بطولة كأس موسم الرياض، والتي تضم ثلاثة أندية، جزءا من الجولة الدولية الأولى للفريق الأمريكي والتي ستتضمن أيضا زيارة السلفادور وهونج كونج.

وسيلتقي إنتر ميامي مع الهلال متصدر الدوري السعودي على ملعب المملكة أرينا بالرياض في 29 يناير المقبل قبل مواجهة النصر على نفس الملعب في الأول من فبراير .

وقال خابير أسينسي مدير إدارة الاستثمار في إنتر ميامي في بيان صحافي "هذه فرصة كبيرة أخرى لإنشاء علاقات دائمة مع المشجعين المتحمسين.

"نحن متحمسون للتواصل مع مشجعين جدد في السعودية، ونأمل أيضا أن يتابع الناس في جميع أنحاء العالم مباراتين رائعتين".

وحصد ميسي مع رونالدو، اللذان واجها بعضهما البعض أكثر من 30 مرة في مسيرتهما، 13 جائزة للكرة الذهبية حيث يتصدر المهاجم الأرجنتيني هذا السباق بثمانية مقابل خمسة لرونالدو.