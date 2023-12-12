الرفاعي: استضافة الكويت للمؤتمر يعد تأكيداً على مكانتها المرموقة

المؤتمر يناقش موضوعات عدة تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات

افتتح وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، مؤتمر القوى البشرية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) الذي يعقد في الكويت يومي 12و13 ديسمبر الجاري، بمشاركة وفود 14 دولة من أعضاء المنظمة.

ورحب وكيل الحرس الوطني بالضيوف وعلى رأسهم الدرك الوطني الإيطالي (كارابنييري) الذي يترأس الدورة الحالية لمنظمة قوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP)، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، متمنيا لهم حسن الإقامة في الكويت والتوفيق والنجاح للمؤتمر.

وأكد الوكيل أن استضافة الحرس الوطني لممثلي 14 دولة من أعضاء المنظمة وعقد هذا المؤتمر في دولة الكويت يعد تأكيداً على مكانتها المرموقة، وترجمة لدور الحرس الوطني الفاعل في المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها العديد من الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة كافة المستجدات في المجالات الأمنية والعسكرية للوصول إلى الاحترافية والجاهزية العالية.