أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان «قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام».



وأضاف القدرة أن الجيش الاسرائيلي قام بتجميع الذكور، بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، واعرب عن الخشية من اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم.



وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن عن مقتل امرأتين عند تعرض قسم الولادة للقصف في المستشفى أمس الأول.



وفي السياق، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن 11 مستشفى فقط أي أقل من ثلث مستشفيات غزة لا تزال تعمل وبشكل جزئي، وناشد حمايتها.



وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط ڤيديو من غزة «في 66 يوما فقط، انتقل النظام الصحي من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي، أحدها في الشمال و10 في الجنوب».

وتابع: «لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات.. نأمل وننشد ألا يحدث هذا».