دمشق - هدى العبود



عندما يتوجه الإعلامي تجاه مشافي الأمراض النفسية يدرك تماما أن هناك عوالم أخرى، أبطالها أهل لنا وصلوا إلى أماكن لا نتمناها لهم نظرا للمعاناة الإنسانية والحرمان الذي يعانون منه، ففي مشافي «ابن سينا» على مساحة الوطن السوري جالت كاميرات الإعلام ومنها «الأنباء» فوقفت على معاناة للنفس البشرية وما تعانيه من أثقال تنوء بها الجبال نظرا لفقدان الإحساس بالأمن والابتعاد عن الأهل والأحبة والمحيط العائلي، خاصة دفء الأسرة وعلى رأسها الأم.



وإذا انتقلنا الى عيادات الطب النفسي نشاهد شريحة أخرى مرشحة للانتقال الى حيث جدران المشافي الباردة الخالية من أبسط مقومات الحياة، من هنا انطلقت عيادات الأطباء لإفهام الأسر بأن أعباء الحياة تترك آثارا مدمرة من خلال جروح إنسانية عميقة تحفر في الذاكرة القديمة والجديدة، لكن المخرجة والكاتبة لوتس مسعود أبت أن تترك هذه الشريحة من الناس مهمشة فغاصت من خلال فيلمها «الخروج إلى الداخل» بعوالم من خرجوا من خلال المشافي والمصحات، وقفت على معاناتهم النفسية، ترى ماذا وجدت؟ هل عادوا الى حياتهم الطبيعية بعد أن قضوا سنوات طويلة خلف الجدران الباردة؟ أم تمنوا العودة اليها هربا من عبثية حياة المدينة وقسوتها على آدمية من عانوا ويعانون من هكذا أمراض؟، القسوة من النظرة الدونية لتلك الشريحة من أقرب الناس إليهم، فكيف بمجتمع متنوع يعاني من عقد متنوعة ربما تكون أكثر من ضعف تلك الشريحة ومعاناتها لدرجة تجعل منهم من يفكر بالعودة الى ذاك المصح الموحش الظالم لإنسانيته وهدفه الأوحد هو الأمان لكينونته المأزومة.



«الأنباء» التقت الكاتبة والمخرجة لوتس مسعود، فقالت: حملت فكرة الفيلم معاني كبيرة ومؤثرة بداخلي، تحديدا من حيث زمن الحرب الطويلة التي مرت على وطني سورية، فعملت على ترجمة هذا الواقع المؤلم لفيلم سينمائي جسد مضمونه الفنان يزن خليل من خلال شخصية «آرام» والذي عاش بمصح نفسي فترة من الزمن، لكنه فوجئ بعد خروجه من المصح الذي كان فيه بكيفية تأقلمه مع هذا العالم الغريب عنه، وانه عالم غريب بعيد عنه لا يشبهه ولم يستطع أن يألفه ويتأقلم معه، ويكون مشحونا بالتناقضات من حيث العلاقات المجتمعية التي يعيشها أهل المدن الصاخبة، والحال الذي وصلت اليه العلاقات بين الأسر الصغيرة والكبيرة وصولا إلى هذا العالم المخيف وطريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض.



وأضافت: صدقا أستطيع القول إن الحالة النفسية التي عاشها «آرام» ما هي إلا دلالة لحالة ضياع عانى منها بلد كامل، هذا ما شاهدناه من معاناته خلال أحداث الفيلم عندما وجد نفسه خارج أسوار المصح بعالم يعاني من ضياع أكبر، وانه خرج لعالم تسوده الفوضى، وطبعا هذا كان نتيجة مخلفات لحرب التي شوهت كل المفاهيم والمعايير التي جعلت منها معايير خاضعة للآراء الضيقة، وبالتالي أصبحت لديه صدمة من خروجه للعالم الخارجي، وشعر بأنه أعقل منهم خارج المصح.



وأردفت: من يتابع الفيلم بدقة يرى «آرام» كان مراقبا وليس متورطا بالجنون الخارجي، وأعلن من خلال «الأنباء» أن المواقف التي عرضت في الفيلم مشاهد ليست واقعية 100%، دخلها العبث ببعض «المطارح»، وهذا توصيف ودلالة على واقع أي مجتمع يعاني حربا لمدة اثني عشر عاما، وخلاصة الفيلم ترتبط بالعنوان بشكل كبير، لذلك كان العنوان ملتبسا للكثيرين، لدرجة أنه جعلنا نشعر أحيانا بأننا نعيش في مصح نفسي كبير بحجم مدينة، فكلنا لديه مشاكل حياتية، ولا نعرف إن كنا قادرين على إيجاد حلول لها، والمشكل الأكبر أنه لو لم نجد هذه الحلول سنكون أمام كوارث اجتماعية كبيرة كما حدث مع «آرام».



وردا على سؤال يتعلق بلوتس مسعود بين السينما والمسرح، أجابت: ظهرت في فني المسرح والسينما كاتبة ومخرجة، كما قدمت منذ سنوات تجربتين مسرحيتين هما «لأنو مسرح» و«هوى غربي» على مسارح دمشق، من إخراج النجم العالمي الفنان غسان مسعود، أما في السينما فسبق أن قدمت فيلما قصيرا حمل عنوان «أول يوم» الذي يحكي يوميات مدينة دمشق بأول يوم بعد أن توقف الاعتداء عليها، ورصدت بعضا من يوميات الناس في هذه الفترة التي تأملوا فيها الأمان بعد فترات عصيبة من الحرب ومخاطرها، وشارك الفيلم في الدورة السادسة من مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدمشق، كما عرض في العديد من المهرجانات، وحصل في مهرجان براغ للفيلم القصير على جائزتي «أفضل فيلم قصير» و«أفضل إخراج».



وأضافت مسعود: فيلم «الخروج الى الداخل» تمتع بغوص أعمق وأدق في التفاصيل من فيلم «أول يوم» نظرا للحساسية الكبيرة بكيفية التعاطي مع الوضع الذي حاولت نقله من خلال الفيلم للوضع الإنساني وما نعانيه كسوريين، كما كان هناك الكثير من المشاهد التي دللت عليها خلال لحظات معينة محاولة تقديمها من خلال فيلم سينمائي يعتمد على الصورة أكثر من الكلمة، ويعتمد على الحالة أكثر من اعتماده على الحوار والكليبات، لأن السينما في النهاية هي لغة الصورة، من هنا حاولت نقل هذا الشيء، واعتبر مكافأتي ما لمسته من تفاعل الجمهور أثناء العرض بالصالة، وما أصبو إليه وأتمناه هو إيصال أعمالي الفنية بكل أنواعها إلى كل المستويات وليس للطبقة المثقفة والأكاديمية، ويهمني جدا أن اقدم المادة الفنية للمشاهد البسيط علميا كذلك، فهو جزء من جمهور أتوجه اليه، باختصار لا أؤمن بالفن الموجه الى طبقة النخبة.



وبسؤالها «هل تستشير النجم العالمي غسان مسعود بأعمالها؟»، ردت: أكيد أستشيره منذ اللحظة الأولى، عندما تتكون الفكرة أطرحها ونتناقش بتطويرها لمستوى أعلى، ونذهب بها لأماكن فيه أفق أوسع، هذا النقاش دائما بيننا يدور لتصبح الفكرة عملا فنيا متميزا، وكان له رأي مهم جدا بفيلم «الخروج الى الداخل»، لقد اعتبر أن هناك جرأة مني أن أقدم فكرة بهذا التوقيت وبهذه الجرأة، خاصة أن تجربتي الحياتية قصيرة جدا حاليا كوني اعتبر من جيل الشباب الذين خرجوا للحياة، فكان هناك خطورة من إقبالي على هكذا فكرة فيها جرعة جرأة زائدة عن المألوف بكيفية طرحها، علما أن هناك نوعا من الأهل يحاولون أن يبقوا أولادهم في الأمان، لكن والدي يدفعني للجرأة الفنية من خلال الطرح والأفكار، لأنه يعتقد أن هذه الأفكار الجريئة مثيرة للجدل، وبهذا الفيلم تحديدا رأى أنه من المفيد جدا ان يقدم شيئا جديدا يمس واقعنا، وأكملت: البعض كان يقيم تجربتي الفنية بأنها نوعا من التجربة الشبابية، وانني أحاول وأجرب، وبرأي هذا بحد ذاته نوع من الإصرار أعتبره جميلا، لكن من خلال «في رواية أخرى» و«الخروج الى الداخل» أصبحت هناك نظرة مختلفة من قبل النقاد والطبقة المثقفة وشركات الإنتاج بأن لوتس لديها مشروع تحاول العمل عليه وتحاول زرعه وتعميق جذوره بشكل مدروس، وليس بشكل فوضوي، وهذا ما شاهدته من نسبة المقالات والآراء التي كتبت وأصبحت النظرة مختلفة للمنتج الفني الذي اقدمه.



وردا على سؤال يتعلق بمتاعب المهنة ككاتبة ومخرجة، قالت: أنا إعلامية وكاتبة فعلا لكنني لست مخرجة، حاليا أحاول في مجال الإخراج وآمل أن تتحول الى مهنة حقيقية لي بعد الكتابة، أنا في مرحلة التجريب وأنجزت عددا من الأفلام بمجال الأفلام القصيرة، وفي حال تحولت الى مهنة ستكون هناك مشاريع متنوعة وإنجازها يعتمد على الظرف أكثر من أن يكون القرار بيدي، وعلى مكتبي العديد من النصوص المسرحية والسينمائية والدرامية، آمل ان تكون ظروف الإنتاج متاحة.



وختمت لوتس مسعود حديثها واصفة مهنة الفن بأنها «متعبة نفسيا أكثر منها جسديا»، وأوضحت: الفن يستنزف طاقة الإنسان كثيرا لأنه مهنة انتظار وصبر وقلق فكل عمل مسرحي أو سينمائي أو درامي يستغرق ثلاث سنوات على الأقل، لكنه يترجم بساعة ونصف، أختصر توصيف هذه المهنة بأنها مهنة متعبة جدا ومرضية جدا عندما تكون النتائج على قدر التعب، وعندما أحقق نجاحا صدقيني أنسى خلال لحظات كل ما مررت به من قلق وإرهاق وتعب وسهر، وطموحي أن يكون لدي اسم ثابت مختلف ينظر إليه باحترام.



وتوجهت «الأنباء» إلى الناقدة الإعلامية رند سلامة حول رأيها بفيلم «الخروج الى الداخل»، فقالت: لمن يتابع الأعمال السينمائية يشاهد أن الأفلام العربية بالنسبة للأمراض النفسية سطحية، وتفتقد للمعالجة العلمية بالعديد من الزوايا، لأن هذه الأفلام لم تتناول كافة حالات المرضى النفسيين، لكنها تناولت حالات من نواح عدة عبر مجموعة من الأفلام، مسلطة الضوء على المريض النفسي، علما أن مواضيع علم النفس والاضطرابات النفسية حازت اهتمام الكثير من المخرجين السينمائيين، الذين سلطوا الضوء على أعراض الأمراض النفسية المختلفة وشخصية المضطرب وفهمه لواقعه وتفاعله مع محيطه، ومنها أفلام «بئر الحرمان، الحرامي والعبيط، التوربيني، آسف على الإزعاج، الفيل الأزرق، مش أنا».



يذكر أن «بيت السينما» افتتح المشروع السينمائي الذي أطلقته المؤسسة العامة للسينما عروضه مساء الأربعاء الماضي في سينما «كندي دمشق»، مع الفيلمين القصيرين «الخروج إلى الداخل»، تأليف وإخراج لوتس مسعود، «صيف، مدينة، كاميرا» إخراج أنس زواهري، وفيلم «الخروج الى الداخل» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، سيناريو وإخراج لوتس مسعود، في ثاني تعاون فني لها مع المؤسسة، ومن تمثيل: يزن خليل وتيسير إدريس وريموندا عبود وحمادة سليم وأمير برازي وأمينة عباس.