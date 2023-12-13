

تشهد أرض المعارض الدولية صباح اليوم انطلاق معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرين، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف، وتستمر أنشطته من 13 حتى 18 ديسمبر الجاري.



وبهذا الشأن، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان معرض «الذهب والمجوهرات العالمي» الذي يأتي برعاية حصرية من بنك برقان يعد واحدا من أرقى معارض المجوهرات السنوية المتخصصة واكثرها نجاحا وتألقا في منطقة الشرق الاوسط، حيث يوفر لرواد الأعمال ومصممي المجوهرات منصة رائعة لعرض احدث التصاميم من الماس والذهب والفضة والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة واللؤلؤ.



ولفتت الدهيم الى ان هذا الحدث يجمع جميع العارضين المشاركين من تجار الجملة الموردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومحترفي صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم في الصالة رقم 4 وفوق مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، حيث يشارك فيه أكثر من 200 جهة عارضة من عدة دول، أولاها الكويت والبحرين والامارات وقطر ولبنان، وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية وتايلند وسنغافورة وهونغ كونغ والهند، مما يوفر لهؤلاء التجار فرصة لتأسيس وتوسيع اعمالهم محليا وعالميا.



وأشارت الى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار المعرض من عشاق الذهب والفضة والمجوهرات والاحجار الكريمة، ومن المتوقع ان يجذب هذا المعرض اكثر من 50 الف زائر خلال فترة هذا الحدث، لافتة الى ان هذا المعرض تواكبه حملة اعلامية واعلانية في وسائل الاعلام المختلفة اضافة الى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وشددت على ان شركة معرض الكويت الدولي لن تدخر جهدا في سبيل انجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مشيدة بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك ووزارة التجارة لتسهيل عمليات الشراء، مثمنة جهود الإدارة العامة للجمارك ومبادرتها السنوية بتحويل الصالة إلى مستودع جمركي تحت إشرافها طوال فترة إقامة المعرض، باعتبارها منطقة تجارة حرة لبيع الذهب، كما اشادت بالدور الحيوي الرقابي، الذي تلعبه إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة كجهة رقابية على المعادن والأحجار الثمينة في المعرض.



واثنت على الخدمات المتطورة التي يقدمها بنك برقان الراعي الحصري للمعرض.



ولفتت الى ان أوقات دوام المعرض ستكون على امتداد فترة واحدة مستمرة من الساعة 11 صباحا الى 9 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 عصرا الى 10 مساء، داعية العملاء الى زيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected]، للتعرف على برامج وانشطة وفعاليات الشركة.