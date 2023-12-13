أسامة أبوالسعود



يغلق اليوم الأربعاء 13 الجاري باب التسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام للراغبين في أدائها من الكويت من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.



ووفقا لوزارة الاوقاف فإن باب التسجيل يظل مفتوحا لإبداء الرغبة في أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ حتى الساعة 12 ظهرا، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وبعدها سيغلق النظام إلكترونيا بعد ان مددته الوزارة لمدة شهر تنتهي اليوم الأربعاء. وسجل حتى الآن ما يقارب 40 ألف مواطن ومواطنة ومن المقيمين بصورة غير قانونية رغبتهم في اداء المناسك هذا العام وأغلب المسجلين من النساء.



يذكر ان حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاج من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج، وتقوم الحملات التي يتخطى تسجيل 50 حاجا لديها بتنظيم الحج هذا العام، أما الحملات التي يقل عدد الحجاج المسجلين لديها عن 50 حاجا فلن يسمح لها بتسيير الحج هذا العام. وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية فإن التسجيل مستمر لهم حتى إغلاق باب التسجيل وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج وبانتظار موافقة السلطات السعودية لحجهم هذا العام.



وكان مدير شؤون الحج والعمرة خالد المزين قد أصدر تعميما سابقا لحملات الحج المرخصة عن آلية تسجيل الحجاج من خلال المنصة الإلكترونية بنظام التسجيل المركزي المفتوح، ويتم التسجيل آليا بالمصادقة مع برنامج «هويتي».



وفيما يخص الشروط العامة للتسجيل فهي كالتالي:



1 - كويتي.



2 - لم يسبق له الحج.



3 - المجموعة تكون ضمن الأقارب وسيتم الفرز وفقا للأكبر سنا.



وسيمنح المرشح للقبول في الحج هذا العام مهلة 5 أيام لاستكمال التسجيل ويشترط دفع 25% من قيمة الحج كدفعة اولى، وفي حال الالغاء قبل يوم 31 يناير 2024 يسترد الحاج المبلغ كاملا، اما في حال الالغاء بعد يوم 31 يناير 2024 فيخصم المبلغ كاملا من الحاج.



هذا، وتنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية معرض الحج في اليوم التالي لإغلاق باب التسجيل حيث سينطلق غدا الخميس 14 ديسمبر حتى 20 ديسمبر الجاري بمشاركة اغلب حملات الحج الكويتية.



ويعد المعرض فرصة لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج بالتعرف على الخدمات المقدمة من الحملات والرد على جميع استفسارات الراغبين في اداء المناسك هذا العام من قبل ادارة الحج والعمرة.