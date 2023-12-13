استمرار تدريب وتأهيل الأبناء ضمن حملة «شركاء في توظيفهم» والدفعة الخامسة إضافة لسوق العمل



بشرى شعبان



كشفت مديرة ادارة مركز التأهيل المهني بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة العنود الوزان عن اجتماعات سيتم عقدها بين القطاع التعليمي في الهيئة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية لوضع دراسة وخطة متكاملة ومناهج فنية معتمدة خاصة في ادارة التأهيل الى جانب استحداث ورش فنية جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل. واشارت الوزان في تصريح لـ«الأنباء» الى ان الادارة لديها العديد من الورش الفنية للمتدربين في مركزي السالمية ومجمع جنوب الصباحية لذوي الاعاقة.



وعن انواع الورش، أوضحت الوزان انها تتضمن ورش النحت والخزف والأعمال الفنية والطباعة والصباغة والسكرتارية والحاسب الآلي، النجارة والديكور، التجليد الفني، الأشغال اليدوية والفنية، والتصميم والفنون الزخرفية، الأشغال المعدنية والخيزران والكهرباء والديكوباج والأعمال الزراعية.



إضافة إلى الورشة التأهيلية وورش التطريز والنسيج والسكرتارية والاقتصاد المنزلي وصناعة العطور والشموع والتجليد الفني.



ولفتت الى أن الإدارة تحرص على تنفيذ البرامج والخطط المختلفة الموضوعة من قبل جهاز فني متخصص متكامل يعمل على تقديم مختلف الخدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية.



وحول استمرار حملة شركاء لتوظيفهم، اكدت الوزان ان الحملة مستمرة، وتم الشهر الماضي تدشين الدفعة الخامسة لتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، مشيرة الى ان الدفعة الخامسة تشكل اضافة لسوق العمل لما فيها من كوادر تم تدريبها وتأهيلها ضمن برامج متخصصة، مؤكدة استمرار التعاون لخدمة تأهيل ابنائنا وتأهيليهم للانخراط في سوق العمل.