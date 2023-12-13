

بشرى شعبان



قام وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بزيارة مفاجئة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة استهلها بجولة في اللجان الطبية، ثم استمع إلى المراجعين ومطالبهم، ووجه القياديين إلى ضرورة التسهيل على المراجعين.وختم الشيخ فراس السعود زيارته بالاجتماع مع قياديي الهيئة: مدير عام الهيئة الحميدي المطيري ونائب المدير العام للقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ونائب مدير عام قطاع المالية والإدارية خالد الحربي.



وبينت مصادر لـ «الأنباء» أن الوزير أعطى توجيهاته بالإسراع في إنجاز كل الإجراءات والتسهيل على مراجعي الهيئة بكل القطاعات.