وقعت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية اتفاقية تعاون استراتيجية «Memorandum of Understanding» مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» (GPCA) في الدوحة - قطر، وذلك في الدورة السابعة عشرة من منتدى «جيبكا» (GPCA) السنوي، الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الفترة ما بين الخامس والسابع من ديسمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور قادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.



ويعد هذا الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ويجذب سنويا أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 50 دولة في العالم.



وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى بين مؤسسة للتعليم العالي في المنطقة مع «GPCA» مما يعكس التزام AUM بتعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات والكيماويات.



وافتتح المنتدى، الذي انعقد تحت شعار «توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر»، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري م.سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان سالم بن ناصر بن سعيد العوفي. وتخلله مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين في جلسات حوارية مخصصة تمحورت حول القضايا التي تهم القطاع، بما فيها تحقيق التوازن بين خلق القيمة ومكافحة التغير المناخي، ورؤية الصناعة الكيماوية لفرص التوسع في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وإرساء أسس الصناعة الكيماوية، ومستقبل التجارة والابتكار للاستفادة من فرص النمو المستقبلية والأمن السيبراني في العصر الرقمي، وغيرها من القضايا المهمة.



وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى هذا العام تضمن برنامجا موسعا وفرص عرضٍ مميزة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الجديدة التي أُقيمت لأول مرة، حيث حظي المشاركون بحضور افتتاح منصة «تبادل الحلول» وهي منصة تفاعلية مصممة لتبادل المعرفة وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعة الكيماوية.



وتعرف المشاركون أيضًا، من خلال حدثٍ خاص، على رحلة الصناعة الكيماوية الخليجية نحو تحقيق الاستدامة.

مشاركة لافتة من مجموعة

من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس

من AUM في منتدى جيبكا



وقد مثل الجامعة د.أسامة القبندي، من قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والتكنولوجيا في AUM، لتوقيع اتفاقية التعاون مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» GPCA.



وتجدر الإشارة الى أنه قد شاركت كل من الطالبات: سندس القلاف، ودلال العسوسي، وهاجر تقي، ومنار العلي، في المنتدى والندوات وورش العمل المقامة ضمنه.



وقد عبرت الطالبات عن سعادتهن وفخرهن بجامعتهن، لسعيها الدائم لدعم طلبتها في مختلف المجالات، ولكونها أول جامعة توقع هذه الاتفاقية، إضافة إلى منحهن هذه الفرصة لحضور المنتدى الذي من شأنه خدمة مسيرتهن العلمية في مجال البتروكيماويات، بالإضافة إلى التعرف والاستفادة من خبرات أكبر الشركات في هذا المجال في الخليج، والذي سيهيئهن لمستقبل مهني أفضل.



فسندس القلاف، طالبة هندسة كيميائية في AUM، عبرت عن رأيها قائلة «أنا جدا سعيدة وفخورة بجامعتي الـ AUM لمنحي الفرصة لحضور مؤتمر GPCA لأتعلم من أكبر الشركات المنتجة للكيماويات والبتروكيماويات في الخليج».



أما دلال العسوسي، فأثنت على جهود جامعتها وقالت: «أنا جدًا سعيدة أن الجامعة رشحتني لحضور منتدى GPCA، وجدا فخورة بـ AUM لدعمها المستمر لنا».



كما تحدثت هاجر تقي عن تجربتها قائلة: «فخورة جدا بجامعتي AUM.. وبكونها الأولى التي وقعت على اتفاقية التعاونMemorandum of Understanding مع جيبكا».



تدريب مشترك

وتطوير للأبحاث العلمية



وأكدت AUM على أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى توثيق أطر التعاون العلمي والجامعي والمعرفي والاستفادة من الخبرات العلمية ومساعدة الطلبة على تطبيق المعلومات النظرية بشكلٍ عملي أكاديمي خاصة في مجالات النفط والغاز كون منتدى «جيبكا» GPCA ينفرد بتخصصه بمجال الهندسة الكيميائية.



كما أن هذا الاتفاق يحتضن الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا بحيث يمكن لهم أن يستفيدوا من مواقع وميادين ومخابر المنتدى من أجل تطبيق أو تطوير أبحاثهم العلمية.



وبموجب الاتفاق، يتعاون الطرفان في مجالات البحوث والنشاطات العلمية المشتركة والتدريب عن طريق تنفيذ بحوث علمية أساسية وتطبيقية مشتركة في مجال التنمية البيئية وإقامة الدورات التدريبية المشتركة بما يخدم تأهيل الكوادر وتدريب وتأهيل طلاب المرحلة الجامعية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

www.aum.edu.kw