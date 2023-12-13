أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج التزام الكويت بالوفاء بتعهداتها الدولية القائمة على روح المسؤولية والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 وخلق المزيد من الشراكات والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر الدعيج لـ«كونا» بمناسبة مشاركتها في أعمال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بمرور 75 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف.



وقالت إن هذا الحدث يتم تنظيمه من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بحضور المفوض السامي فولكر تورك ويهدف إلى تقديم الدول الأعضاء لقائمة تعهداتها الطوعية التي من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في تلك الدول.



وأوضحت أن كلمتها أمام الاجتماع تناولت الإعراب عن الأسف لانعقاده «ونحن أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكل الأعراف والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاك سافر لحقوق الإنسان ومجازر وحشية مستمرة دون تحرك جاد لمواجهتها».



ولفتت إلى أربعة تعهدات للكويت في مجال حقوق الإنسان تتمثل في التأكيد على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة على روح المسؤولية والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 من خلال تطوير السياسات الوطنية التنموية تنفيذا لتلك الأهداف وبمشاركة كل فئات المجتمع في إطار رؤية الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).



كما لفتت الشيخة جواهر الدعيج في هذا الشأن إلى تعهد الكويت بتوفير المزيد من الشراكات والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدني بغية تعزيز حالة حقوق الإنسان ودور الأسرة والمرأة والطفل في المجتمع.