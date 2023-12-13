عبدالله الراكان



انطلق صباح امس المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية برعاية ومشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الخارجية الكويتية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى دول الخليج.



وقال رئيس المنتدى سليمان العروج، في كلمته الافتتاحية، إن المنتدى الذي يستمر يومين يهدف إلى تحسين جودة مخرجات العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف العروج أن من أهداف المنتدى أيضا الاطلاع ومناقشة أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي وعرض التطورات المحلية والعالمية وتبادل الخبرات مع المتخصصين في هذا المجال.



وأوضح أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بكل قطاعاتها الإدارية والمالية والتنموية من شأنه رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية.



وذكر أن عقد المنتدى يتزامن مع تطورات المنطقة في مجال تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال وما نشهده من تأثير على الأعمال والحياة اليومية للأفراد والجهات الحكومية ومختلف القطاعات.



ويضم المنتدى عدة محاضرات علمية حول أحدث النظم والتطورات في موضوعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، إضافة إلى استعراض خبرات الشباب الكويتيين في هذا المجال.



ويقام على هامش المنتدى المؤتمر الخليجي الثاني للأرشفة الحديثة وإدارة الوثائق بمشاركة وزارة التعليم العالي تحت شعار «إدارة بلا أوراق»، ويتناول أبرز التحديات التي تواجه الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التكنولوجيا الحديثة ودورها في بناء أنظمة حديثة ومتطورة للأرشفة.