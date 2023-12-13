

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن اجتيازها بنجاح لبرنامج تدقيق السلامة التشغيلية الدولية (IOSA) التابع لمنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، حيث تسلمت الشركة شهادة التسجيل بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، وتعد الخطوط الجوية الكويتية إحدى شركات الطيران الرائدة التي اختارها اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لتكون من ضمن شركات الطيران الرائدة التي تخضع للتدقيق القائم على تقييم المخاطر. كما يفخر فريق الخطوط الجوية الكويتية بسرعة انجاز إجراءات التدقيق لهذا العام ونيل الشهادة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن شهادة تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) تعد من أحد المعايير المهمة في تدقيق السلامة الخاصة بصناعة الطيران، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تحسين أداء السلامة وتوفير تدابير واسعة النطاق لتوفير التكاليف على شركات الطيران المشاركة في التسجيل بهذا التدقيق، حيث إن الحصول على هذه الشهادة شرط لعضوية اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، كما أن هذه الشهادة قائمة على تقييم المخاطر وتعزز من كفاءة التدقيق وتهدف إلى المساهمة في تطوير سلامة صناعة الطيران.



هذا وتولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماما بالغا بأمن وسلامة ركابها وطائراتها، وتهدف دائما إلى تحسين جودة السلامة التشغيلية ورفع درجة كفاءتها من خلال تأهيل وتدريب منتسبيها وفق أفضل وأحدث التقنيات والمعايير العالمية للأمن والسلامة الخاصة بقطاع النقل الجوي، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة في تحقيق أولوياتها لأمن وسلامة وراحة الركاب.