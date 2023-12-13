نظّمت شركة ليماك للإنشاءات، زيارة لممثلي شركة الهندسة المعمارية العالمية «فوستر وشركاؤه» اللورد نورمان فوستر، البارون فوستر لبنك التايمز، وزوجته الليدي فوستر، إلى موقع مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي، والذي مازال قيد الإنشاء من قبل.



وخلال زيارتهما، تفقدا مشروع مبنى الركاب 2، والذي يترجم رؤية شركة «فوستر وشركاؤه» البصرية وتصميمها المعماري الحالم إلى واقع ملموس من خلال المطور العالمي ليماك للإنشاءات، حيث يمثل هذا المشروع علامة فارقة وبارزة في تصميم المطارات العالمية وهو واحد من ثلاثة مشاريع رئيسية لشركة «فوستر وشركاؤه» في الكويت. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ليماك، فايز جينك: «تشرفنا بزيارة اللورد والليدي فوستر إلى موقع مطار الكويت الجديد، ولطالما شاركنا اللورد فوستر حماسه لرؤية تصاميمه المعمارية تنبض بالحياة، وهو ما نسعى له من خلال التفاني في العمل الجماعي بوصفه ركيزة رئيسية في هذه العملية».



وأضاف: «تعج هذه الزيارة تجسيد وتسليط للضوء أكثر على التآزر السلس بين خبرة البناء لدى شركة ليماك والنهج المعماري المبتكر لشركة فوستر وشركاؤه يدا بيد، نقوم بصناعة مشروع تاريخي متطور للكويت، باستخدام مزيج من مواد محلية مصممة لتتحمل الخصائص البيئية للكويت والتي تتسم بشدة الحرارة».



ومع تقدم أعمال البناء، تواصل ليماك إثبات قدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع رفيعة المستوى، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة البناء والتشييد العالمية.