استضافت شركة كامكو إنفست، حلقة نقاشية ركزت خلالها على مشهد الذكاء الاصطناعي، بحضور كوكبة من رواد القطاع والخبراء والمستثمرين لمناقشة التأثيرات التحويلية الناجمة عن تطور الذكاء الاصطناعي وانعكاس ذلك على استراتيجيات الاستثمار المعاصرة.



وشارك بفي الحلقة النقاشية مديرون ومستشارون في صناديق رأس المال المبتكر ومتخصصون بالاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، الذين شاركوا مع الحضور خبراتهم ورؤاهم، ومن خلال مناقشات متعمقة حول أحدث التطورات بالذكاء الاصطناعي، قاموا بتغطية استراتيجيات الاستثمار المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح المشهد الديناميكي للأسواق المالية في وقتنا الحاضر.



وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست محمد العثمان، في كلمته الافتتاحية على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل القطاعات المختلفة بما في ذلك التعليم والبنوك والتمويل والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى.



واستهل العثمان النقاش بإعطاء لمحة عامة عن المشهد الديناميكي والتحويلي للذكاء الاصطناعي والذي يتميز بالنمو والابتكار غير المسبوق، مؤكدا أن تقارب الذكاء الاصطناعي وتشابهه مع تقنيات مثل إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة يسهم في دعم عملية تطوير التطبيقات المتقدمة، بما في ذلك التحليلات التنبؤية والأنظمة الذاتية.



ونوه بانه على الرغم من الفوائد الممكنة للذكاء الاصطناعي، إلا أن الوتيرة السريعة التي يتطور بها تدعو إلى التنبه من أي ممارسات غير الأخلاقية، الأمر الذي يتطلب إيجاد توازن دقيق بين الابتكار والقضايا المجتمعية. كما أشار إلى أهمية مواكبة أحدث التطورات بصفة مستمرة، وذلك نظرا لمواصلة الذكاء الاصطناعي إعادة صياغة إمكانات مجال التكنولوجيا وأنشطة الأعمال.



وأكد العثمان حرص كامكو إنفست على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لعملائها، خاصة في مختلف فئات الأصول مثل رأس المال المبتكر وقطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى جهود الشركة لإقامة فعاليات نقاشية مع أهدافها المتمثلة في تزويد المستثمرين برؤى قيمة من منظور عدد من المتخصصين، وتسليط الضوء على الفرص المختلفة المتوافرة بالمشهد الاستثماري.



وأدار الحلقة النقاشية فهد الشارخ، الشريك العام لصندوق JEDI لرأس المال المبتكر، بين باميلا فاجاتا الشريك المؤسس لشركة OpenAI والشريك في شركة Pebblebed، وكيث أدامز، الشريك المؤسس لأبحاث الذكاء الاصطناعي لشركة Facebook والشريك في شركة Pebblebed، وجيك زيلر، مؤسس باورسيت ومستشار صندوق JEDI لرأس المال المبتكر.



وسلط الشارخ الضوء على الشراكة مع أبرز مديري صناديق رأس المال المبتكر، حيث قال: «اليوم يشرفنا استضافة عدد من أبرز المديرين ممن يتمتعون بسجل مهني حافل، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتعاون هؤلاء المديرون معنا بصورة حصرية على مستوى المنطقة، ما يعكس التزامنا بتعزيز الخبرات وتأكيد التميز باستثمارات تركز على الذكاء الاصطناعي».



وأبدى الحضور اهتماما شديدا بمنصات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مثل منصات Motherbrain التابعة لشركة EQT، وInReach، وSignalfire، وساهمت آراؤهم في إثراء النقاش. وتطرق الخبراء إلى الميزات والفرص الفريدة التي توفرها هذه المنصات.



بالإضافة إلى ذلك، تعرف المشاركون على المخاطر والفرص المرتبطة بالنقص الحالي الذي يشهده مجال الحوسبة، خاصة فيما يتعلق بدراسة تأثير ذلك على المستثمرين في المراحل المبكرة. وتم تبادل الأفكار حول التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المشهد المتطور.



من جهتها، ترى فاجاتا أن الذكاء الاصطناعي يعتبر منصة الحوسبة القادمة التي ستلاقي انتشارا واسعا، مثل الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر التي سبقته. وشرحت أن كل شركات التكنولوجيا أصبحت في الوقت الحالي شركات ذكاء اصطناعي، وتواجه حاجة كبيرة إلى أشخاص ذوي مهارات عالية، والمزيد من القوة الحاسوبية، وكميات كبيرة من البيانات.



وساهم في إثراء النقاش طرح عدد من الأفكار المحفزة للتفكير حول الاعتبارات الإستراتيجية لتطوير واجهات برمجة التطبيقات وتطوير النماذج المخصصة، واستخدام النماذج مفتوحة المصدر. وقدم الخبراء رؤى قيمة حول اختيار النهج الأكثر فعالية في سياق الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.



واستعرض آدامز رحلته الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي الديناميكي الذي تم إثراؤه بشكل كبير من خلال التعاون مع كامكو إنفست، مؤكدا أن المثابرة والحكمة والدعم المتواصل كانت من العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعزيز الأداء.



وتناول مسألة ما إذا كانت «الشركات القائمة» هي التي ترجح كفتها دائما، تباحث المشاركون في الأوضاع والقطاعات التي تتمتع فيها الشركات الناشئة بميزة تنافسية. وتمت مشاركة رؤى قيمة حول التفاعل الديناميكي بين الشركات الراسخة مقارنة بالشركات الناشئة.



وتناولت الحلقة النقاشية موضوع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في استثمارات رأس المال المبتكر، مع التركيز على التداخل والتقاطع بين علوم البيانات الأساسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المعاصرة، وقد تم استكشاف جانبين رئيسيين هما تحديدا، أولا: الاستفادة من البيانات لتحديد المراكز الاستثمارية للمحافظ المالية.