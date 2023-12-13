أعلن بنك وربة عن نجاحه في ترتيب صفقة تمويل مشترك بقيمة 2.2 مليار دولار وسيتم توظيف عوائد هذا التمويل الضخم في تطوير وإنشاء وتشغيل محطة لمعالجة مياه البحر وشبكة لتوزيعها في أنحاء عمليات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في منطقة المرفأ في إمارة أبوظبي. وشارك بنك وربة فيها كمرتب رئيسي مفوض في الشريحة الإسلامية من التمويل المجمع.



وقال البنك ان هذا الإعلان يأتي بعد استيفاء توقيع كل عقود التمويل، والتي على ضوئها تقدمت وتيرة الإنجاز في هذا المشروع تقدما ملحوظا في مسيرة استبدال المياه الجوفية المستخدمة في عمليات حقن الآبار بمصدر مياه مستدام قائم على معالجة وتنقية مياه البحر.



وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني إن البنك شارك مع تحالف المطورين «ماتيتو» و«أوراســــكوم للإنشاءات» (الذراع الإنشائية لمجموعة أوراسكوم) كمرتب رئيسي في التمويل المشترك لمشروعهما الاستراتيجي، موضحا أن وربة تعاون في هذا التمويل مع ثمانية بنوك إقليمية ودولية منها مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك «ناتيكسيس»، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية.



وأوضح الثويني أن المشروع لاقى إقبالا واسعا من قبل المؤسسات المالية المالية لما فيه من منفعة على أبعاد الاستدامة البيئية والاقتصادية، مفيدا بأن ذلك يتماشي مع توجه بنك وربة كرائد في التمويلات المطابقة لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تقوم على مبادئ التطوير المستدام، متوقعا أن يسهم المشروع في تقليل استخدام الكهرباء في عملية معالجة المياه بنسبة تصل إلى 30%، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العالية الملوحة المستخدمة حاليا في عمليات حقن الآبار.



وذكر أن الشركة التي تقوم بتنفيذ المشروع هي شركة المرفأ لمعالجة وتوريد مياه البحر وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها من قبل تحالف المطورين «ماتيتو» و«أوراسكوم للإنشاءات» لتنفيذ المشروع، وتمتلك الشركتان مجتمعتين 49% من أسهمها. أما 51% المتبقية من ملكية المشروع فستتملكها «أدنوك» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وهي ذراع حكومة إمارة أبوظبي للاستثمار في قطاع البنية التحتية للطاقة والمياه، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر بين الشركات الرائدة في القطاع مثل «أدنوك» و«طاقة» سيمكن من إنجاز مشروع مستدام عالمي المستوى يخفف من استهلاك المصادر القابلة للنفاد من المياه والطاقة ويضمن إمدادات مستدامة.



وأشاد الثويني بمدى كفاءة هيكل وآلية تنفيذ المشروع، حيث إنه يحظى برعاية ومشاركة شركة «أدنوك» المملوكة بنسبة 100% من قبل حكومة إمارة أبوظبي، مؤكدا على توازي أهداف الشركة مع أهداف بنك وربة المتعلقة بالتنمية المستدامة، مشددا على أهمية توطيد العلاقات الاستراتيجية مع أطراف ذات كفاءة وثقافة مستدامة مثل «طاقة» و «ماتيتو» و«أوراسكوم» مما يتيح الفرص لشراكات مستقبلية مثمرة تدعم الاقتصاد الإقليمي، بما في ذلك الحفاظ على أعلى مستوى من الممارسات المطابقة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).