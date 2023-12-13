أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر نوفمبر، حيث فاز العميل هيثم مفضل محمود شحاتة.

ويأتي هذا السحب في إطار الحملة المستمرة والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، من أجل مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».

وفي هذا الصدد، صرح مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: تستمر حملتنا هذه في مكافأة المزيد من العملاء الفائزين في السحوبات الشهرية، وتوفير فرص أكثر لهم للتمتع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونيا، إضافة إلى ابتكار أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.

وما يزال حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو البنك، إلى جانب الثقة والدعم الدائم من قبل العملاء.

وأضاف: إن هذه الحملة الفريدة والمستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي، تعكس التزام KIB باستراتيجيته الهادفة إلى مواكبة أحدث معايير الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكل شرائح عملائه، وذلك من خلال توفير المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كل احتياجاته، مشيدا بالإقبال اللافت والنجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوعة، والقيمة المضافة التي توفرها المكافآت والجوائز ضمن الحملة.