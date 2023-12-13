يهدف إلى تحفيز الشباب الكويتي وتطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية



انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من برنامج «تمكن» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي وبتنظيم من شركة «Creative Confidence».



ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 12 ديسمبر 2023 حتى 22 فبراير 2024 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في إدارات البنك المختلفة، حيث يتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل، وتأتي مشاركة البنك كداعم استراتيجي، بينما تقدم Creative Confidence التدريب الذي يعمل على تطوير مهارات المتدربين ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.



تم تدشين البرنامج خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، وعقدت حلقة نقاشية مع المتدربين في إطار حرص البنك على دعم كافة المبادرات التي تساهم في تمكين وتنمية الشباب الكويتي وإعداده ليكون قادة المستقبل.



وجاء في مقدمة حضور حفل الافتتاح الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني.



ويؤمن بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأهمية دعم الشباب الكويتي باستقطاب الكفاءات والمواهب وتطويرها وتقديم كافة سبل الدعم التي تساعدهم في الدخول إلى معترك سوق العمل، كما أن «الوطني» يدعم مختلف المبادرات الاجتماعية التي تنسجم مع خطة التنمية الوطنية للكويت وتدعم الأجندة الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بدفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص باعتبارهم ثروة الكويت الحقيقية وأساس تنمية البلاد.



ولعل أهم ما يميز برنامج «تمكن» هو أنه يمنح فرصة استثنائية للمتدربين للاستفادة من خبرات أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني، حيث يتم تنظيم حلقات نقاشية وحوارات مفتوحة للمشاركين مع قيادات البنك الذين يتمتعون بخبرات واسعة ممتدة على مدار سنوات طويلة في عالم الصناعة المصرفية، ما يتيح لهم الاستفادة من هذه الخبرات التي تساعدهم على تحقيق مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة.



ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي الى استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة من خلال ورش العمل التي تتناول الابداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.



وتعد Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في تحفيز الابتكار والإبداع وتوفر تجارب تدريبية عملية للخريجين الكويتيين بهدف تنمية وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.



وفي ختام حفل الاستقبال عبر المتدربون عن شكرهم لبنك الكويت الوطني على دعم واحتضان البرنامج وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي بما يتمتع به من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.



جدير بالذكر أن برنامج «تمكن» قد فاز بجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي الخليجي على مستوى القطاع التجاري الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم لمستوى احترافي من التنمية الذاتية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.