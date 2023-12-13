محمد الجلاهمة



أطل ملثم بزي شرطي أمس على هواتف عدد من المواطنين والمقيمين عبر مكالمات فيديو طالبا منهم تحديث بياناتهم البنكية وان يخرجوا بطاقاتهم البنكية من جيوبهم للاطلاع عليها ومن ثم سرقة الارقام منها تمهيدا لتنفيذ مخطط اجرامي بسرقة الارصدة البنكية.



هذا وقوبل طلب الملثم من قبل عدد من المواطنين والمقيمين بتوجيه السباب له والطلب منه الكف عن مثل هذه الممارسات الساذجة.



ويأتي تعامل المواطنين والمقيمين الحازم مع مثل هذه النوعية من المجرمين في ظل التوعية التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في الاعلام الامني بقيادة اللواء توحيد الكندري واعتياد العقيد ناصر أبوصليب على استضافة عدد من الشخصيات الامنية للتحدث عن قضايا النصب تلك.



وجدد المصدر الأمني التأكيد على ضرورة عدم التجاوب مع مثل هذه القضايا، مؤكدا على ان البنوك المحلية واي رجل أمن لا يطالبون المعلومات البنكية او الرقم السري الخاص بالبطاقات البنكية، وفي حال رغبة البنك بتحديث البيانات يرسلون رسالة ويطلبون من الشخص مراجعة البنك وليس تحديث البطاقة هاتفيا.



وتساءل المصدر: بأي صفة يتصل رجل أمن بمواطن او مقيم ويطلب منه ان يطلع او يشاهد البطاقة البنكية؟ مؤكدا على ان ما تقوم به العصابات ليس منطقيا ووجب على اي شخص يتلقى مثل هذه الاتصالات اغلاق الهاتف وعدم منح المتصل اي معلومات مصرفية او غير مصرفية.