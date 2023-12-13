«جهاز أندرويد منطوي» بيل غيتس، رجل الأعمال الأميركي، يفصح عن نوع الموبايل الذي يستخدمه وهو أندرويد فولد، ويضيف: لأنني أقرأ كثيرا، وهذا الموبايل يفرد أمامي شاشة واسعة عندما أفتحه. بيل غيتس، رجل الأعمال الأميركي، يفصح عن نوع الموبايل الذي يستخدمه وهو أندرويد فولد، ويضيف: لأنني أقرأ كثيرا، وهذا الموبايل يفرد أمامي شاشة واسعة عندما أفتحه.

«أدخلني العناية المركزية» سيلفستر ستالوني، الممثل الأميركي، يعترف بأن صديقه الممثل دولف لندغرين تسبب في إيداعه غرفة العناية المركزية بالمستشفى بعد مباراة في الملاكمة لكمه فيها فوق منطقة القلب أثناء تصوير فيلم «روكي». سيلفستر ستالوني، الممثل الأميركي، يعترف بأن صديقه الممثل دولف لندغرين تسبب في إيداعه غرفة العناية المركزية بالمستشفى بعد مباراة في الملاكمة لكمه فيها فوق منطقة القلب أثناء تصوير فيلم «روكي».

«لا تشترِ أسهما إلا إن كنت ستحتفظ بها كعقار لا تتعجل بيعه» وارين بافيت، المستثمر الأميركي، يؤكد أن الاستثمار بشراء الأسهم لا يختلف كثيرا عن الاستثمار بشراء العقارات. وارين بافيت، المستثمر الأميركي، يؤكد أن الاستثمار بشراء الأسهم لا يختلف كثيرا عن الاستثمار بشراء العقارات.

«ابنتي تنتقد ملابسي في سن الشباب» فيكتوريا بيكهام، المغنية البريطانية السابقة، تعترف بأن ابنتها الصغيرة تنتقد ملابسها التي اشتهرت بها حين غنت في فريق سبايس جيرلز. وتضيف: قالت لي: ملابسك كانت أقصر من اللازم. فيكتوريا بيكهام، المغنية البريطانية السابقة، تعترف بأن ابنتها الصغيرة تنتقد ملابسها التي اشتهرت بها حين غنت في فريق سبايس جيرلز. وتضيف: قالت لي: ملابسك كانت أقصر من اللازم.

بيل غيتس يفصح عن نوع الموبايل الذي يستخدمه وهو أندرويد فولد.. ووارين بافيت يؤكد أن الاستثمار بشراء الأسهم لا يختلف كثيرا عن الاستثمار بشراء العقارات.