

ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصر بالتعاون مع معهد دسمان للسكري أول من أمس محاضرة لعدد من العاملين بالهيئة والمشمولين بالرعاية وأسرهم للتوعية بأهمية الوقاية من تداعيات مرض السكري على المصابين به او المعرضين للإصابة، خصوصا مع كونه من أكثر الأمراض انتشارا في الكويت. وقالت مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة ماجدة الفضالة إن الهيئة حرصت على تنظيم تلك المحاضرة خصوصا مع ظهور مؤشرات على تعرض فئات متزايدة من الشباب والقصر لخطر الإصابة بهذا المرض جراء عوامل وراثية أو سلوكية تتعلق بنظم التغذية وغيرها.



وأشارت الفضالة الى أن المحاضرة التي نظمتها الهيئة في مقرها الرئيسي بالمرقاب تضمنت آليات الاكتشاف المبكر للمرض وسبل الوقاية منه وآليات التغذية السليمة والعادات الصحية والرياضية التي تعزز الصحة العامة وخصوصا في أوساط الشباب، مؤكدة أنها تأتي في سياق حرص الهيئة على تعزيز دورها في خدمة قضايا المجتمع، ولاسيما في مجال الاهتمام بالصحة العامة في كل شرائح المجتمع، ولاسيما فئة الشباب والمشمولين بالرعاية.