عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن تشكيل فرق عمل رفع المستوى الوظيفي للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس ورياض الأطفال.



جاء ذلك في كتاب وجهته وكيلة التربية بالتكليف أنوار الحمدان لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه قالت فيه: يرجى الموافقة على تشكيل فرق العمل مع الالتزام بضوابط قرار مجلس الخدمة المدنية 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية وتعديلاته وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016، حيث يتم تشكيل 2 فريق عمل في ديوان عام الوزارة و2 فريق عمل في كل منطقة تعليمية خلال مواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة في كل من شهري يناير ويوليو 2024.



ويكلف قطاع التعليم العام بإعداد مشروعات قرارات المناطق التعليمية، يختار رئيس كل فريق الأعضاء بحيث لا يزيد عددهم على عشرة وفق المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، مع عدم إضافة أي عضو إلى فريق العمل إلا بعد موافقة وكيل الوزارة، على أن لا يتجاوز ذلك العدد المنصوص عليه قانونا 10+ رئيس الفريق.



ويتم تكليف رئيس كل فريق بعرض نتائج أعمال فريق العمل ومحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز على اللجنة الفنية لدراسة مع تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية بعد الانتهاء من المهام المكلف بها الفريق، ولا يحق لفريق العمل تشكيل أي فرق عمل فرعية أولجان، كما يتضمن مشروع قرار تشكيل كل فريق على حدة، متضمنا: الاسم والرقم المدني ومركز العمل والمسمى الوظيفي، وصفة التكليف بالفريق وتكون الأولوية لمشاركة الأعضاء من الكويتيين ويرفع لوكيل الوزارة للاعتماد.