عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان قرارا بتشكيل لجنة للعلاج النفسي للطلبة الذين يعانون من امراض ومشاكل نفسية وذلك بالتعاون مع اطباء من وزارة الصحة.



وقالت الحمدان، في قرارها الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: تشكيل لجنة الدعم والعلاج النفسي بادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية للعام الدراسي 2023/2024 برئاسة مريم العنزي المسمى الوظيفي مدير ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية وعضوية كل من رئيسة قسم علاج الحالات النفسية المتخصصة ود.منة الله علي طبيب نفسي من مركز الكويت الصحة النفسية ود.أحمد ناجي طبيب امراض نفسية وعصبية من مركز الكويت للصحة النفسية، بالاضافة الى الباحثين النفسيين أحمد المطيري وآلاء عيسى وطلال جبار ومحمد العثمان ومحمد المهنا وبدرية المزين منسق اداري معاملات من قسم علاج الحالات النفسية المتخصصة.



وحددت الحمدان مهام اللجنة على النحو التالي:



1 ـ تقديم الدعم النفسي للطلبة الذين يعانون من مشاكل وأمراض نفسية والذين يعانون من السلوكيات غير السوية.



2 ـ تقديم العلاج الدوائي والفحوصات المخبرية اللازمة من قبل الأطباء المنتدبين من وزارة الصحة لحالات الطلبة المضطربين نفسيا والمرضى النفسيين.



3 ـ تقديم العلاج النفسي لحالات الطلبة المضطربين نفسيا والذين يعانون من الأمراض الذهانية والعصابية كالفصام ونائي القطب والوسواس القهري والقلق بأنواعه.



4 ـ تعديل السلوكيات غير السوية للطلبة الذين يعانون من فرط النشاط ونقص الانتباه وحالات اضطراب طيف التوحد.



5 ـ تقديم الجلسات العلاجية للحالات باستخدام أحدث النظريات بعلم النفس.



6 ـ متابعة الخطط العلاجية المقدمة من قبل الأطباء المنتدبين.



7 ـ إعداد التقارير النفسية للمناطق التعليمية لحالات الطلبة الذين يحتاجون لتوصيات خاصة بالمدارس.



8 ـ تقديم خدمة الاستشارات النفسية للتوجيه الفني بالمناطق التعليمية ومكاتب الخدمة النفسية بالمدارس.