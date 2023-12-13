لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب السلطة الفلسطينية التي ظهرت دعوات بمنحها السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية عليه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو أن إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية. وقال إن «سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة».

وخلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، لم يستبعد رئيس الحكومة الإسرائيلية سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة والجيش الإسرائيلي.

ولدى سؤال أحد أعضاء الكنيست نتنياهو عن إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، رد قائلا «هذا السيناريو معروف لدينا ومطروح على الطاولة». وتابع أن «الحكومة والأجهزة الأمنية تناقشه وتستعد له بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث، تكون هناك طائرات هيليكوبتر في الجو بغضون دقائق قليلة».

وهاجم نتنياهو، في ذات الجلسة اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين ووصفه بالكارثة. واعتبر رئس الحكومة المأزوم أن «اتفاقيات أوسلو هي الخطأ الأساسي»، زاعما أنها «جاءت بالأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية.

الى ذلك، ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وجود خلافات بينه وبين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخير في «موقف صعب» وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.

وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو، وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا: «كتبت في الأعلى: نتنياهو أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله».

وأضاف بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود «الأمر نفسه تقريبا اليوم»، مضيفا أن إسرائيل في «موقف صعب.. لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية».

وقال الرئيس الاميركي لليهود الذين احتفلوا بالأعياد في البيت الأبيض إنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن التزامه تجاه «الدولة اليهودية المستقلة

لا يتزعزع». وعلى سبيل تأكيد دعمه لإسرائيل، أوقد بايدن «الشمعدان» اليهودي بمناسبة ما يسمى «عيد الأنوار»، في البيت الأبيض.

وقال: لولا إسرائيل، لن يكون هناك يهودي في العالم يشعر بالأمان. وأضاف الرئيس الأميركي ان «معاداة السامية في الولايات المتحدة وفي العالم تثير الاشمئزاز»، وكرر ما قاله من الماضي «ليس من الضروري أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا»، مفتخرا بقوله «أنا صهيوني».

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعارض «حل الدولتين» مع الفلسطينيين، داعيا بنيامين نتنياهو إلى تغيير حكومته المتشددة. واشار بايدن، خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، الى ان «هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل»، مضيفا أنها «لا تريد حل الدولتين».

وأشار إلى ان إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

ومؤخرا، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكه «سي بي إس نيوز»، بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف» الـبـحـثـيـة، أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على سياسة الرئيس بايدن بشأن حرب غزة. وقال 61% من البالغين، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، بينما قال 39% من المشاركين إنهم يوافقون على ذلك.

وفي استطلاع مماثل أجري أكتوبر الماضي، قال 56% من المشاركين إنهم يعارضون سياسة بايدن بهذا الشأن، في حين قال 44% إنهم متفقون معها.