محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان شركة جنرال إلكتريك الأميركية وقعت اتفاقية تقديم خدمات مدتها 5 سنوات لمحطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، من خلال وحدة أعمال طاقة الغاز التابعة لها، وذلك مع التحالف القائم والمشترك بين شركة TNB Remaco الماليزية وشركة الداو الهندسية الكويتية التي تدير محطة الشعيبة الشمالية للطاقة في الأحمدي.



وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم شركة جنرال الكتريك فيرنوفا بتوريد قطع الغيار وإجراء الإصلاحات والخدمات الميدانية، إلى جانب الصيانة التنبؤية والمتقدمة القائمة على التوقعات لتوربينات الغاز الثلاثة في محطة توليد الكهرباء البالغة طاقتها 876 ميغاواط.



واشارت المجلة الى ان الشركة الاميركية ستقوم أيضا بتحديث تقنية الاحتراق التي تعمل عليها توربينات الغاز الثلاثة في الوقت الحاضر، وهي التي قد زودت المحطة بها في الأصل، إلى نظام احتراق منخفض أكاسيد النيتروجين الأكثر تقدما، وهو تحسين لعمل المحطة من شأنه تقليل مستويات الانبعاثات، وزيادة القدرة على إيقاف التشغيل، وتمديد فترات التفتيش.



في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة TNB Remaco محمد نظري بن بازيل «إننا نتعاون مع شركة فيرنوفا بشأن اتفاقية الخدمات لأن لديهم الخبرة التكنولوجية وسجلا حافلا بخدمات توربينات الغاز للمساعدة في ضمان عمل محطة الشعيبة الشمالية للطاقة وفقا لأعلى مستويات الموثوقية».



وانتهت المجلة الى القول ان شركة فيرنوفا، باعتبارها لاعبا مهما على المدى البعيد في قطاع الطاقة الكويتي، فإن التقنيات التي تملكها في مضمار الطاقة الغازية اليوم تساند أكثر من ثلث طاقة توليد الكهرباء في الكويت، فضلا عن مشاركتها بقوة في نقل المعرفة على المستوى المحلي من خلال مركز التكنولوجيا العائد لشركة جنرال إلكتريك في الكويت.