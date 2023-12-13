محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن وزارة الأشغال العامة أرست على شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، عقدا لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع بمحافظة الجهراء، والذي تبلغ ميزانيته التقديرية 175 مليون دينار (ما يعادل 582 مليون دولار)، بينما ستكون المحطة قادرة على معالجة 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا.



وأضافت المجلة أن نطاق العمل في المشروع يتضمن بناء خزانات عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ الصهاريج بنفس السعة.



وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم المقاول ببناء شبكة لمياه الصرف الصحي المعالجة تمتد من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى شبكات الري بمدينة المطلاع، بالإضافة الى بناء خط مياه بطول 40 كيلومترا من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى محمية الطيور في محافظة الجهراء.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال العامة تلقت 4 عطاءات للعقد في مارس من العام الماضي من قبل الشركات التالية: المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه (مصر)، شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (الصين)، كوزو توبلو كونوت (تركيا)، محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة (الكويت)، وقد أعيد طرح المناقصة للمشروع في نوفمبر 2022.