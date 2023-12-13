تداولات نشطة على مجاميع استثمارية وأسهم منتقاة تتحول بالسوق إلى أداء إيجابي

7 عوامل رئيسية تحفز بورصة الكويت.. وسياسات الفائدة تزيد وهج «الأسهم»



شريف حمدي



حلّقت بورصة الكويت من جديد بقيمتها السوقية لتتجاوز الـ 40 مليار دينار، بعدما حققت مكاسب سوقية بلغت نحو 755 مليون دينار في آخر 10 جلسات فقط، وتحديدا منذ بداية تداولات شهر ديسمبر الجاري حتى جلسة أمس، والذي شهد ارتفاعات متواصلة في معدلات السيولة المتداولة.



وشهدت مؤشرات البورصة استمرار معدلات الزيادة الإيجابية، إذ كسر مؤشر السوق الأول مستوى 7300 نقطة صعودا خلال تداولات ديسمبر الجاري، ووصل إلى مستوى 7425 نقطة، وهي قفزة تعطي مؤشرا على احتمالية استمرار الارتفاعات بقيادة السوق الأول.



وجاءت المكاسب السوقية للبورصة بتحفيز مباشر من نحو 7 عوامل رئيسية أثرت في التداولات، كالتالي:



1 ـ تغيير بوصلة الأجانب: إذ غير المستثمرون الأجانب بوصلتهم من الأسواق الخارجية وبدأوا التركيز المكثف على الأسهم القيادية في بورصة الكويت خلال الأيام الماضية، وهو ما يظهر من استهداف العديد من الأسهم المصرفية بمعدلات سيولة مرتفعة ساهمت في رفع حجم التداولات، وبلغت ملكيات الأجانب في السوق الأول نحو 4.8 مليارات دينار بزيادة 100 مليون دينار.



2 ـ أداء الصناديق: إذ شهد أداء الصناديق تحولا إيجابيا بشكل استثنائي، بنهاية نوفمبر المنصرم، مدفوعا بعمليات الشراء المؤسسي على محافظ وأسهم منتقاة ساهمت بصورة إيجابية على أداء الأسهم في السوق، وتراوحت مكاسب الصناديق التقليدية بنهاية تعاملات نوفمبر الماضي بين 1.76% و3.5%، فيما تراوحت مكاسب صناديق الاستثمار الإسلامية بين 0.47% و3.1%.



3 ـ قرب انتهاء العام: إذ يشهد شهر ديسمبر من كل عام تغيرات في المراكز الاستثمارية وفقا لمؤشرات تحليل الأداء الفني وإعادة بناء مراكز استثمارية جديدة على الأسهم المتوقع أن تكون محملة بنتائج إيجابية.



4 ـ التداولات النشطة: إذ يشهد السوق تداولات نشطة على مجاميع استثمارية وأسهم منتقاة تقود حركة السوق وتضيف حالة إيجابية من الزخم على التعاملات.



5 ـ مستويات الأسعار: إذ سجل العديد من الأسهم خلال الفترة الماضية مستويات سعرية مشجعة على بدء بناء مراكز استثمارية جديدة عليها.



6 ـ النتائج الإيجابية: إذ أظهرت النتائج المعلنة للشركات المدرجة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 وعلى رأسها البنوك مؤشرات إيجابية عن الأداء المالي وهو ما يشجع على تكثيف عمليات الشراء انتظارا للتوزيعات النقدية والمنحة، وحققت 142 شركة صافي أرباح بنحو 2.074 مليار دينار، بزيادة نسبتها 30.4%، مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2022 التي سجلت حينها نحو 1.59 مليار دينار.



7 ـ تغيرات الفائدة: إذ إن غالبية التوقعات تشير إلى بدء الفيدرالي الأميركي تخفيف سياسة التشديد النقدي في اجتماعه المرتقب اليوم الأربعاء، ناهيك عن توجهه إلى خفض معدلات الفائدة خلال 2024، وهو الأمر الذي يعني بالتبعية زيادة جاذبية الأسهم مرة أخرى ليزيد وهجها.



إلى ذلك، واصلت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم ارتفاعاتها القياسية الملحوظة لتصل إلى 79.4 مليون دينار بنسبة ارتفاع 17% خلال جلسة تداولات أمس، وجه نحو 66.5 مليون دينار منها إلى أسهم السوق الأول، فيما حظي السوق الرئيسي بنحو 12.89 مليون دينار.



وأظهرت جلسة تداولات الثلاثاء، استمرار استهداف الأسهم القيادية وتحديدا في المجموعة المصرفية بمعدلات سيولة مرتفعة، إذ يأتي في مقدمتها سهم «بيتك» الذي استحوذ على 34.5% من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة ككل بقيمة تداولات وصلت الى 27.4 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ 7.4 ملايين دينار، ثم ارزان بـ 5.5 ملايين دينار، وسهم ايفا بـ 3.32 ملايين دينار، وسهم أجيليتي بـ 3.3 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بـ 3.1 ملايين دينار، وسهم عقارات الكويت بـ 2.1 مليون دينار، وسهم زين بـ 1.9 مليون دينار، وسهم برقان بـ 1.8 مليون دينار، وسهم الاستثمارات بـ 1.6 مليون دينار، بإجمالي 57.4 مليون دينار للأسهم الـ 10 الأكثر استحواذا على السيولة بجلسة امس.



وانخفضت كميات الأسهم المتداولة امس بنسبة 6.5% امس، إذ بلغت كميات التداول خلال الجلسة 258 مليون سهم تراجعا من 276 مليون سهم بجلسة امس، وجاء «بيتك» بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 38.5 مليون سهم، ثم أرزان بـ 27 مليون سهم.



واكتست 8 قطاعات باللون الأخضر، تصدرها قطاع الطاقة بـ 4.9%، تلاه قطاع البنوك بـ 1.3%، لتنهي جلسة امس تعاملاتها بارتفاع القيمة السعرية لأسهم 60 شركة مقابل انخفاض القيمة لأسهم 42 شركة، واستقرت القيمة لأسهم 15 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 32 شركة.



وانتهت جلسة امس على مواصلة الارتفاع الجماعي للمؤشرات بواقع 1.07% لمؤشر السوق الأول بمكاسب 78.5 نقطة ليصل إلى 7425 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% بمكاسب 13.7 نقطة ليصل إلى 5531 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% بمكاسب 60.1 نقطة ليصل إلى 6770 نقطة.