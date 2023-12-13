القاهرة ـ خديجة حمودة



وسط إقبال كثيف غير مسبوق على المشاركة في التصويت لليوم الثالث على التوالي، انتهت امس الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي استمرت ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 11 و12 و13 ديسمبر، وطبقا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه من المقرر ان تنتهي اليوم عمليات الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الفرز والاقتراع وإعلان الحصر العادي للأصوات.



ووفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن غدا الخميس تتلقى الهيئة الطعن في قرارات اللجان العامة، وتبت خلال يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، ويوم 18 الإثنين يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية».

ونظمت الهيئة الوطنية للانتخابات في قراراتها قواعد واجراءات التظلم أمام اللجنة، حيث ذكر قرار الهيئة أن المرشحين أو وكلاءهم لهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان أداء أي ناخب بصوته ويكون التظلم من الإجراءات منذ بداية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة.

وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها، وللمرشحين أو وكلائهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالي لإصدار قراراتها وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره وذلك بعد سماع أقوال الطعن أو إخطاره للحضور أمامها.



وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم الاثنين 18 ديسمبر اذا لم تكن هناك جولة إعادة وحصل احد المرشحين في الانتخابات على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.