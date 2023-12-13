قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: لم نكن نتوقع هذا الحجم من الإقبال والذي يعد غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا نفاد بطاقات التصويت في لجان الاقتراع الفرعية في ضوء إقبال المواطنين الكثيف الذي فاق توقعاتنا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المستشار أحمد بنداري أمس مع ممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكد بنداري أن الهيئة حرصت أن تكون العملية الانتخابية تحت المظلة الدستورية الخاصة بالإشراف القضائي، فضلا عن التوصية الصادرة عن منصة «الحوار الوطني» بأن تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، ما حدا بالهيئة أن تعد الجدول الزمني للعملية الانتخابية في هذا الإطار وبما يتفق مع صحيح الدستور.



وقال المستشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن نسب المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية، والتي سبق أن أعلن عن مؤشراتها امس الأول، تأتي من خلال العديد من الأدوات والآليات لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن إحدى تلك الأدوات تتمثل في حصر دفاتر بطاقات الاقتراع التي نفدت باللجان الفرعية وإمداد تلك اللجان بالمزيد من دفاتر البطاقات.



ولفت إلى أن هذا الإقبال غير المسبوق من الناخبين، دفع الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى تغيير إستراتيجيتها من خلال نقل عدد من بطاقات الاقتراع إلى اللجان الأكثر كثافة، وكذلك طباعة دفاتر بطاقات اقتراع إضافية للتيسير على الناخبين ونقلها سريعا إلى المراكز الانتخابية التي شهدت كثافات كبيرة



وعن عملية الإحصاء العددي للأصوات في اللجان العامة، أوضح المستشار أحمد بنداري، أن اللجان العامة ستتلقى نتائج الإحصاء العددي من اللجان الفرعية، ثم يتم قيد تلك الأرقام والإحصاءات عبر برنامج إلكتروني خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات تم إنشاؤه لهذا الغرض خصيصا لضمان أعلى معايير الأمان والدقة في الإحصاء العددي ومنع أي هامش خطأ محتمل.