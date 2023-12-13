جدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقال «يخالفون القانون بالتمديد لقائد الجيش، وحتى لو عدلوه فإنهم يخالفون لأنهم يغيرون القانون وفق مصلحتهم، وموقف التيار مبدئي وثابت لا علاقة له بشخص العماد عون»، مضيفا «نرفض التمديد للعماد عون أيضا حرصا على المؤسسة العسكرية لأن الشخص المعني عسكري ويجب ألا يدخل هذه المؤسسة في السياسة».



واعتبر باسيل أن «قائد الجيش ينفذ سياسة الغرب فيما يخص حزب الله وإسرائيل وهو يطبق القرار 1701 بشكل مجتزأ»، وتابع «قائد الجيش اختبر في 17 أكتوبر هو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها وهناك ضغط ديبلوماسي وأمني خارجي للتمديد له ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا».



وقال: «حزب القوات تنكر لرفض التشريع في غياب الرئيس، وأحد السفراء ضغط على القوات من أجل السير بالتمديد لقائد الجيش»، مضيفا «بدل الاجتماع لانتخاب رئيس جمهورية يريدون التمديد للفراغ وسنطعن بتأجيل تسريح قائد الجيش عبر مجلس الوزراء».