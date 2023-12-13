بيروت ـ أحمد عزالدين



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ما من مرحلة من المراحل التاريخية التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا الآن وتحدق به على أكثر من صعيد، سواء على مستوى الفراغ في رئاسة الجمهورية أو والأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة النزوح السوري، يضاف اليها العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف الاحياء السكنية للقرى والبلدات الجنوبية اللبنانية واستهداف المدنيين والإعلاميين على النحو الذي تقوم به اسرائيل مع سبق الإصرار والترصد، وآخرها ما حصل في بلدة الطيبة وأدى الى استشهاد مختار البلدة، وما حصل باستهداف المدرسة الرسمية في بلدة ياطر.



وأضاف الرئيس بري، خلال استقباله وفدا من مجلس نقابة المحامين الجديد برئاسة النقيب فادي المصري وبحضور النقيب السابق ناضر كسبار: ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به، يفرض ويلزم الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية، والمسارعة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات.



وشدد رئيس المجلس على أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه نقابة المحامين الى جانب المجلس النيابي في تطوير العمل التشريعي.



وبعد اللقاء قال النقيب المصري: تشرفنا بالزيارة البروتوكولية المعتادة للرئيس بري بعد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وكان لنا بحث مع دولته بالمواضيع التي دائما نستعرضها معه كمجلس نقابة والتي يساعدنا بها ويتابعها وخاصة موضوع الرسم على الواحد بالألف المتوجب لنقابة المحامين والضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمحامين، وقد شددنا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وهذا هو مطلب أساسي من اجل انتظام عمل المؤسسات.