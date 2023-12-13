تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر على أساس سنوي، ليتماشى مع توقعات الأسواق بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، قبل يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة.



وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت أمس الثلاثاء، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 3.2%.



واستقر معدل التضخم الأساسي ـ الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ـ عند 4% في قراءة نوفمبر على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.9%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التغيرات الشهرية، تسارع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في نوفمبر، بعد استقراره دون تغيير في قراءة أكتوبر، وساهمت زيادة أسعار السكن بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة في ارتفاع المعدل الشهري للتضخم.



وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.3% في نوفمبر على أساس شهري بدعم من انخفاض أسعار البنزين بنسبة 6%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%.



وقد تساهم هذه البيانات في رفع توقعات الأسواق بشأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة التشديد النقدي في وقت قريب، في ظل توقع المستثمرين على نطاق واسع تثبيت المصرف المركزي لأسعار الفائدة في بيان السياسة النقدية المرتقب صدوره اليوم الاربعاء.