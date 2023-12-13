انطلق أمس الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن يصدر القرار بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، وتشير توقعات واسعة النطاق ببقاء الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.



وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ استراحة لتقييم آثار قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، علما أنه سيكون لدى أصحاب القرار بيانات جديدة عن التضخم قبل انتهاء الاجتماع.



ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ 0.3% في نوفمبر على أساس شهري و4% على أساس سنوي.



وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.