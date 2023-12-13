توجهت أمس الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ 39 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنا من المساعدات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والبطانيات وأربع سيارات إسعاف للأشقاء في قطاع غزة.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لـ «كونا» قبيل الإقلاع إن الجمعية تسعى من خلال مساعداتها إلى تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وانطلاقا من واجبها الإنساني وتعبيرا عن موقف دولة الكويت الرسمي قيادة وحكومة وشعبا بهذا الشأن.



وأكد الزيد استمرار الجمعية في تقديم المساعدات العاجلة عبر الجسر الجوي الإغاثي الكويتي أملا في تخفيف آثار العدوان المدمر من الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناة الحصار والقصف المتكرر.



وأضاف أن دعم الشعب الكويتي للأشقاء في قطاع غزة نابع من واجبه الإنساني وهو لن يدخر جهدا في استمرار تقديم المساعدات لا سيما في ظل هذه الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها الأهل في القطاع.



ودعا الزيد إلى المساهمة في دعم جهود الهلال الأحمر الكويتي عبر التبرع من خلال موقع الجمعية الإلكتروني للاستمرار في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية.



وأعرب عن خالص شكره وتقديره لوزارتي الدفاع والخارجية الكويتيين ومساعيهما في إنجاح هذه المهمة الإنسانية وتسخير كل الإمكانيات للوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.