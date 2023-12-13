أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة معدلة من دليل موظف الوكالة «حقوقه وواجباته» تحت إشراف رئيسة مكتب الشؤون القانونية في الوكالة إيمان الدعي.



ويعتبر الدليل وثيقة لتحديد الأطر العامة للعلاقة بين الموظف والوكالة ويضم اللوائح القانونية للمتطلبات العملية وحقوق الموظفين وأبرز القوانين المنظمة للعمل.



ويتضمن الدليل أربعة أبواب يتطرق أولها إلى النظام القانوني للتعيين في وظائف الوكالة ويتحدث عن شروط التعيين والدرجة الوظيفية وقرار التعيين والتعيين في الوظائف المؤقتة للكويتيين وغير الكويتيين وتقييم كفاءة الموظفين.



ويتطرق الباب الثاني إلى حقوق الموظفين وأنواعها مثل المرتب والعلاوات والبدلات ومكافآت العمل الإضافي والأعمال الممتازة والترقية والإجازات وأيام ومواعيد العمل الرسمية والعطلات.



وتناول الباب الثالث واجبات الموظفين وتأديبهم والتي تشمل العقوبات التأديبية والجرائم الواقعة من الموظف وعليه والتظلم من القرارات الإدارية فيما تطرق الباب الرابع إلى مد الخدمة وانتهائها.



ويساعد الدليل على تنظيم العمل الوظيفي في الوكالة ويحكمه لائحة داخلية صادرة في 1978 ويعتبر قانون ونظام الخدمة المدنية الكويتي الشريعة الواجبة التطبيق على موظفي الوكالة فيما لا تتضمنه اللائحة الداخلية من أحكام.



وأقامت وكالة «كونا» دورة لمدة يومين بهدف تثقيف الموظفين وتعليمهم حقوقهم وواجباتهم وسيتم توزيع الدليل على جميع موظفي الوكالة.