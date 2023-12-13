رعى البنك الأهلي الكويتي فضيا فعاليات بطولة البادل الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة التي نظمتها شركة Advantage Expo بمشاركة أكثر من 100 لاعب من طلبة المدارس، مما يؤكد التزامه الدائم بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات التي تسهم بتحقيق الرفاهية والشمول في صفوف جميع أفراد المجتمع.



وتعد رعاية البنك للبطولة التي شهدت منافسة كبيرة بين المشاركين بمنزلة شهادة على التزامه بمشاركة المجتمع جميع مناسباته، وتعكس قيمه الراسخة ودعمه الدائم لذوي الاحتياجات الخاصة والسعي لدمجهم بجميع السبل داخل المجتمع الكويتي.



وأقام البنك الأهلي الكويتي جناحا له على هامش البطولة للتوعية والتعريف بالحسابات والمنتجات والحلول المصرفية المتنوعة التي يوفرها لذوي الاحتياجات الخاصة، واستعراض الطرق المعتمدة لديه لخدمتهم، مؤكدا منحهم الأولوية في إجراء المعاملات المصرفية.



وشهدت البطولة توزيع الميداليات والهدايا على الطلبة المشاركين في المنافسات، وسط أجواء ودية تعكس التزام البنك الدائم برعاية وتلبية احتياجات هذه الفئة وفق أعلى معايير السهولة والخصوصية والأمان.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي: «رعاية بطولة البادل الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة تشكل دليلا على التزامنا بالمساهمة في تطوير المجتمع، وتعكس إيماننا الشديد بأهمية دعم المبادرات المتنوعة التي تعود بالإيجاب على الجميع».



وأضاف أن هذه الرعاية تؤكد التزام البنك الأهلي الكويتي بالوفاء بالتزاماته ومسؤوليته الاجتماعية على جميع الصعد، وتؤكد اهتمامه الدائم بتمكين وتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز قدراتهم، لافتا إلى حرصه الدائم على إحداث تأثير إيجابي على نمط الحياة الخاص بهذه الفئة والمساهمة في تحقيق رفاهيتهم على جميع المستويات.



ويأتي ذلك في وقت يدرك البنك الأهلي الكويتي أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي توفر الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة لإبراز مهاراتهم والمشاركة في منافسات رياضية متنوعة ضمن بيئة حاضنة لهم، خصوصا في ظل إيمانه الكبير بأهمية الرياضة ودورها الكبير في إحداث تأثير إيجابي وخلق شعور بالشمول والمشاركة بين جميع أفراد المجتمع الكويتي.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي المنظمات والمؤسسات الأخرى على المشاركة في دعم المبادرات المماثلة وتعزيز دورها على صعيد المسؤولية الاجتماعية في ظل الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في تحسين حياة جميع الفئات داخل المجتمع.



واختتم آل بن علي تصريحه معربا عن فخر البنك الأهلي الكويتي بدعم المبادرات والفعاليات التي توفر المساواة بين جميع أفراد المجتمع، لافتا إلى إيمانه بأن المشاركة فيها تترك تأثيرا ملموسا على حياة مختلف الفئات.