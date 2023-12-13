فرضت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا سيطرتها على منافسات السيدات والرجال بدوري وربة للبادل ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، ففي منافسات الرجال نجح أبناء جامعة الخليج في الحفاظ على لقبهم للعام الثاني على التوالي بالفوز على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مباراة شهدت قمة الإثارة والندية منذ بدايتها وشهدها جمهور غفير من الطرفين، بحضور مسؤولي بنك وربة والجامعات المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي واللجنة المنظمة، كما توجت بنات جامعة الخليج بلقب النسخة الأولى للسيدات بالفوز على أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بينما جاءت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثالث.



إلى ذلك، تشهد منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي مواجهتان ضمن المجموعة الرابعة ففي المباراة الأولي تسعى الجامعة الأمريكية في الكويت صاحبة الصدارة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على كلية التكنولوجيا والطيران 13-0 إلى تحقيق الفوز الثاني على حساب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في أول ظهور لها، بينما يلتقي في المباراة الثانية الجامعة الأمريكية الدولية مع كلية التكنولوجيا والطيران. هذا، ونجح فريق سيدات جامعة الكويت في التأهل للدور قبل النهائي لدوري وربة للصالات ليضرب موعدا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بينما يلتقي الجامعة الأسترالية مع الجامعة الأمريكية.