يعقوب العوضي



اعتمد اتحاد كرة اليد موعد إقامة المعسكر التدريبي للمنتخب الأول الذي سيقام على قسمين في سلوفينيا وكرواتيا، حيث سيغادر الأزرق 16 ديسمبر الجاري، على أن يعود للبلاد في 7 يناير المقبل، استعدادا لمنافسات بطولة آسيا التي تستضيفها البحرين في 11 يناير المقبل (تصفيات كأس العالم 2025). وكانت تدريبات الأزرق قد انتقلت إلى نادي الكويت بعد تعثر إقامتها على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم. وركز الجهاز الفني بقيادة سعيد حجازي على بعض الجوانب التكتيكية والفنية، كما خصص فترات تدريبية لحراس المرمى وأخرى خاصة برفع مستوى اللياقة البدنية.



وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان، أن اللاعبين على قدر المسؤولية، مشيرا إلى أن الطموح والروح القتالية العالية هما ما يميز أداءهم التدريبي، لافتا إلى أن المهمة لن تكون سهلة، لكننا نملك ثقة بالجهاز الإداري والفني واللاعبين.