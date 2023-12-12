واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقا لما قضى به تنظيم الدارة.



كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا آخر بتعيين د.يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وصدر أمران ملكيان آخران بتعيين د.عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، وتعيين زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.



كما صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.