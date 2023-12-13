صوتت 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار عربي-اسلامي يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، بينما عارضته 10 دول بينها إٍسرائيل وامتنعت 23 اخرى عن التصويت.

وبذلك يكون القرار قد حظي بتأييد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي قبل ايام.

ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة منذ 68 يوماً.