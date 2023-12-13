توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود إنخفاض ملحوظ في درجة الحرارة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 15 درجة مئوية.