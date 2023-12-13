في أجواء مليئة بالحب والحماس، انطلقت أولى الجلسات التحضيرية لمهرجان «الزمن الجميل» الذي يُكرم عمالقة الزمن الجميل ونجومه، في دورته السابعة، بحضور مؤسس ورئيس المهرجان د.هراتش ساغبازريان وأعضاء اللجنة التي انضمت إليها الإعلامية القديرة مي متى، والتي أضفت بحضورها وثقافتها وحوارها رونقا خاصا.

افتتحت الجلسة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث د.هراتش مشيدا بمزايا أعضاء اللجنة الوقورين وبكفاءاتهم كل تبعا لاختصاصه، مبديا إعجابه واحترامه لهم واجتماعهم الدائم على المحبة والمودة، كما شكر الإعلامي رالف معتوق، مثنيا على جهوده المبذولة وتعاونه المثمر معه ومع قناة «L.B.C I» التي حقق معها نجاحا في موسميه الخامس والسادس.



ومن جهته، أشاد معتوق بالأصداء الجميلة لمهرجان الزمن الجميل لدى إدارة «L.B.C I»، وانطباعها الإيجابي عن التنظيم واختيار أسماء المكرمين المبدعين، وتم عرض ڤيديو قصير عن المهرجان.



ثم بدأت الجلسة بتقديم كل من د.هراتش وأعضاء اللجنة اقتراحات لأسماء مبدعين من لبنان، سورية، العراق، مصر، ودول الخليج في مختلف المجالات، في الفن والإبداع التمثيلي، والإعلام والمسرح والسينما، فتم التصويت بالقبول أو الرفض من قبل أعضاء اللجنة.



وخلال الجلسة اقترح د.هراتش تعيين الإعلامي والشاعر زاهي وهبي أمين سر اللجنة والمسؤول عن الأعمال الكتابية للهيئة الإدارية فتمت الموافقة بالإجماع، وفي الختام جرى قطع قالب الحلوى والتقاط الصور التذكارية.