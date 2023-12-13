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أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية اليوم
الأربعاء
2023/12/13
المصدر : الأنباء
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- حمدان العازمي: على الحكومة شرح الموضوع والتوضيح للنواب وإعلان موافقتها على قانون إنشاء الشركة من عدمه وهذا أمر مهم
- مهند الساير: نحن بحاجة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة وفكرة إنشاء شركة للبتروكيماويات مهمة والسؤال لماذا لم تقم الحكومة بذلك منذ زمن طويل؟.. ولذلك قدم النواب الاقتراح ونحن ليس لدينا إلا القوة الاقتصادية فقط
- وزير النفط : هذا القانون مقدم من قبل نواب المجلس ونحن نؤيد هذا القانون من حيث المبدأ وعلى استعداد لشرحه مع الفريق الحكومي
- حسن جوهر : نأمل إقرار القانون بتوافق حكومي-نيابي لتطبيق الخارطة التشريعية والمساهمة في تحقيق التنمية..والشركة ستكون مملوكة بالكامل للدولة تعمل على تحويل النفط إلى مشتقات مع إمكانية استفادة أصحاب المشاريع الصغيرة من القانون
- عبدالله المضف: قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة ليس حلماً نفطياً فقط بل هو أحد أنواع استدامة الدولة من خلال أحد مصادرها النفطية ونحن بحاجة إلى الذهاب من التأميم إلى التصنيع لتحقيق إيرادات مالية وخلق فرص عمل
- أسامة الزيد : هناك تحديات عديدة تواجه تطوير القطاع النفطي أهمها غياب الرؤية ثم تغيير الوزراء بشكل دائم والتدخلات في الشركات النفطية وعزوف الشركات النفطية العالمية عن الاستثمار محلياً وعدم استخدام الخبرات الفنية في النفط والطاقة
- المجلس ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة النفط والطاقة الذي قدّم في دور الانعقاد السابق ويقرر استمرار عمل اللجنة بشكل مؤقت حتى اتخاذ قرار بشأن التقرير ثم ينتهي عملها
- وزير الشؤون: تأخير توزيع الأجهزة التعويضية بسبب الدورة المستندية وتابعتُ بنفسي هذا الأمر مع لجنة المناقصات وأمس كنت في جولة بالهيئة وأكدوا لي توفير مبلغ لصرف سماعات ومبلغ آخر لصرف الكراسي ونحن حريصون على تخفيف معاناة ذوي الاحتياجات
- فارس العتيبي: هيئة الإعاقة يجب أن تلتفت لذوي الاحتياجات الخاصة وتهتم بهم وقضية السمّاعات مشكلة كبيرة وأسعارها في السوق مرتفعة وقضية الكراسي مشكلة أخرى أمام هذه الفئة وهذه ليست كماليات بل احتياج فعلي
- حسن جوهر: خلال 5 سنوات الكويت انفقت على البعثات الدراسية في الخارج ما يقارب 4 مليارات دينار كويتي.. فهل يتم تحصيل المردود المطلوب من هذه البعثات؟ وأتمنى من الوزير أن يكون الجواب دقيقاً
- وزير التجارة: وزارة التجارة ليست جهة رقابية فهي تستقطع الأموال فقط وآلية الاستقطاع تعتمدها الجمعية العمومية لمؤسسة التقدم العلمي وهي لا تخضع لرقابة وزارة التجارة ويجب إخضاعها لرقابة الدولة
- سعود العصفور: رد وزارة التجارة عن استقطاع الأرباح من الشركات المساهمة ومنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي غير مقبول فإما أن وزارة التجارة لا تريد أن تقدم للمجلس حصراً بهذه الأموال وأما أنها لا تملك حصر الأموال وهذه مشكلة كبيرة
- فهد بن جامع يسأل وزير الخارجية عن الهيكل التنظيمي الإداري للديوان الوطني لحقوق الانسان وعما إذا كان به تعارض مصالح أم لا
- عبدالله الانبعي: للأسف نقر القوانين مثل شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين لتخفيف الصغط على المستشفيات الحكومية ولكن عندما نصل إلى مرحلة التشغيل تظهر الخلافات على عضوية مجلس الإدارة التي محلها المحاكم
- خالد المونس: تعاطي الحكومة والوزراء مع الأسئلة بعدم دستوريتها هو تهرب ودليل أن الوزير يغطي على الفساد أو أنه عاجز عن إصلاح الأوضاع في وزارته
- جنان بوشهري: إجابة وزير العدل مرفوضة بشأن تزويدنا بمخاطبات عن أسماء الشركات التي تم تطبيق العقوبة عليهم وإيقافها لتعثرها في مشاريع الدولة والشركات التي تم رفع الإيقاف عنها ورفض الوزير تزويدي بالمستندات
- حمد المطر: 50 ألف طالب يتخرج من الثانوية العامة سنوياً ويحلمون بأن يكونوا أطباء ويصطدمون ببيروقراطية وعدم استقرار في وزارة التعليم لا وكلاء ولا وكلاء مساعدين والمدارس الخاصة لهم النصيب الأكبر من التخصصات الطبية
- وزير العدل فالح الرقبة: شكّلنا لجنة تحقيق في الجهاز المركزي للمناقصات المركزية للتحقيق في هذا الأمر وسنتخذ الإجراء الصائب
- حمد العليان: وضع الموظفين في الجهاز المركزي للمناقصات مزرٍ ولا أحد يلتفت لهم.. وعلى وزير العدل التحقق في الأمر
- مهند الساير: لماذا تنتهج الحكومة سياسة محاربة الكفاءات الوطنية؟.. ومن الضروري تعيين المستشارين الكويتيين الوافدين والإحلال ليس معناه تفنيش الوافد بل إيجاد كفاءة وطنية
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية اليوم لمناقشة بند الأسئلة وتقرير لجنة شؤون النفط والطاقة بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.
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