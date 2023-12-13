أعلن مستشفى جابر الأحمد اليوم الأربعاء، أنه أجرى بنجاح عددا من العمليات الجراحية المعقدة لمرضى الوذمة اللمفاوية للمرة الأولى في الكويت من خلال ورشة عمل امتدت أربعة أيام على أيدي كفاءات وطنية وبإشراف البروفيسور جي بي هونغ من كوريا الجنوبية.

وقالت رئيسة وحدة جراحة التجميل في المستشفى الدكتورة سارة اليوحة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوحدة أجرت تلك العمليات الدقيقة والمتنوعة وشملت استئصال الوذمات جراحيا وتوصيل لمفاوي وريدي دقيق تحت الميكروسكوب بفحص الصبغة وهي عمليات نادرة ولا تجرى إلا في مراكز محددة حول العالم وعلى أيدي جراحين متخصصين.

وأوضحت اليوحة أن تلك الجراحات تمت خلال ورشة عمل مكثفة لعلاج وتشخيص الوذمة اللمفاوية علما أن عمليات الترميم للوذمات اللمفاوية تعتبر من أكثر العمليات تعقيدا إذ تتم عن طريق الجراحة الميكروسكوبية وتحتاج الى تدريب عال ودقة متناهية.

وذكرت أن الفريق الكويتي شارك في إجراء العمليات مع الطبيب الزائر الذي قدم أيضا عددا من المحاضرات العلمية وورش العمل من منطلق تبادل الخبرات علما أن الورشة أقيمت بتعاون بين وحدتي جراحة التجميل في مستشفيي (جابر) و(العدان).

وأفادت بأن مرض الوذمة اللمفاوية أحد أكثر الأمراض تعقيدا وصعوبة في العلاج وتكون الإصابة به نتيجة خلل وراثي أو ما بعد السرطانات وعلاجها أو بسبب مضاعفات بعض العمليات الجراحية وينتج عنها تشوه واختلال وظيفي إذ تنمو الأنسجة بشكل كبير مما قد يعوق الحركة ويسبب آلاما وتورمات شديدة.

وأشارت اليوحة إلى أن وحدة جراحة التجميل في مستشفى جابر تجري مختلف العمليات الترميمية المعقدة وتهدف أيضا إلى تنظيم الفعاليات الإكلينيكية والعلمية دوريا مما يساهم في رفع الكفاءة وتبادل الخبرات بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى معربة عن سعادتها بنجاح الورشة.

من جانبها أكدت رئيسة وحدة التجميل في مستشفى العدان الدكتورة منيرة بن نخي لـ(كونا) أهمية استضافة الخبرات العالمية وما تشكله من إضافة علمية وعملية للكوادر الوطنية المميزة مشيرة إلى أن البروفيسور هونغ رائد في هذه الجراحات ومن أفضل ثلاثة جراحين السوبر ميكروسكوبي في العالم.

وقالت بن نخي إنه تم التحضير لهذه الزيارة لأكثر من ثلاث سنوات وجاءت ثمرة تعاون بين وحدتي التجميل في المستشفيين وهو ما نطمح إليه ونتج عنه إجراء أول عملية توصيل لمفاوي وريدي في الكويت تحت الميكروسكوب وهي عملية جراحية متناهية الدقة تتطلب مهارة عالية.

وأوضحت أن الجهاز الليمفاوي عبارة عن شبكة من الأوعية التي تحمل السائل اللمفاوي الغني بالبروتينات إلى جميع أجزاء الجسم وهو جزء من الجهاز المناعي وتعمل العقد اللمفاوية عمل المرشحات وتحتوي على خلايا تمنع الإصابة بالعدوى والسرطان.

وذكرت أن الوذمة اللمفاوية تحدث عندما تعجز الأوعية اللمفاوية عن تصريف السائل اللمفاوي بكفاءة عادة من أحد الذراعين أو الساقين مبينة أن مرض السرطان من أكثر الأسباب شيوعا للإصابة بالوذمة اللمفاوية حيث قد تتسبب الخلايا السرطانية في انسداد الأوعية اللمفاوية.

من جانبه عبر البروفيسور جي بي هونغ لـ(كونا) عن سعادته بزيارة الكويت ولقاء الأطباء الذين عمل معهم في السابق.

وقال هونغ إنه يتطلع للقدوم دوريا لتبادل الخبرات والتعاون بين جمعيتي جراحة التجميل الكورية والكويتية وتدريب الكوادر الوطنية الشابة