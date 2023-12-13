بشرى شعبان

يحتفل العالم بيوم المعاق العربي الذي تم اعتماده بناءً على قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ليكون في 13 ديسمبر من كل عام ليتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة على مستوى العالم.

وبهذة المناسبة أعرب نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، في وزارة الشؤون خالد الحربي، عن سعادته بتلبية دعوة حضور فعالية "يوم المعاق العربي" الذي نظمته شركة نفط الكويت بالتعاون مع إدارة التأهيل المهني بالهيئة العامة لذوي الإعاقة في منتزة الأحمدي في محافظة الأحمدي .

وأثنى الحربي على الجهود المبذولة من قبل مؤسساتنا الحكومية ومشاركتهم المجتمعية وتفعيل دور المعاق في تحضير للاحتفالات و الفعاليات بالتعاون مع الإدارات التابعة للهيئة لإدخال البهجة والسرور لأبنائنا من ذوي الإعاقة .

وأكد الحربي على أن هدف الفعاليات التي تحتفل بها الهيئة سنوياً هو التركيز على أهمية دور المعاق وابراز مهاراته وقدراته ودمجه بالمجتمع والتعرف على مخرجات الدمج وتفعيلها وتوظيفها في تنمية المجتمع والرفع من شأنهم اجتماعيا ونفسيا ومجتمعيا.

ومن جانب آخر أوضحت مراقب التأهيل المهني دلال المري، أن الفعالية تضمنت عروضا لمشغولات حرفية ومهنية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الإدارة دائما تحرص على مشاركة أبنائها مع الجهات المختلفة لتفعيل مبدأ الدمج في المجتمع .