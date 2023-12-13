عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة قسم الأمراض الجلدية بمستشفى مبارك الكبير ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وأمين صندوق رابطة أطباء الجلد الكويتية د.منار العنزي، عن انطلاق المؤتمر السنوي لرابطة أطباء الجلد الكويتية 16 ديسمبر الجاري تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي ، وسيستمر لمدة 3 ايام في فندق "والدورف استوريا".

واعتبرت د.العنزي في تصريح صحافي، هذا المؤتمر "الاضخم" في دولة الكويت لطب الجلدية والليزر والتجميل، مشيرة الى انه سيلقي الضوء على آخر ما توصل إليه العلم في هذه المجالات، منها الامراض الجلدية وعلاجها وامراض الشعر والاظافر والاغشية المخاطية ، والطب التجميلي والليزر .

ولفتت د.العنزي الى أن المؤتمر سيضم عدة نشاطات منها، أكثر من 25 ورشة عمل ، و 90 محاضرة ، بمشاركة 60 محاضر عالمي من داخل وخارج دولة الكويت.

وشددت على أن المؤتمر يهدف الى التشجيع على "البحث العلمي"، حيث سيقوم المشاركون بتقديم عدة أوراق علمية، وستختار اللجنة العلمية للمؤتمر الافضل منها وتكريم القائمين عليها،