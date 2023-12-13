اظهرت دراسة تحليلية اليوم الاربعاء تصنيف ثمانية مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022.



وقالت الدراسة الصادرة عن الامانة العامة ل (اتحاد المصارف العربية) ان قيمة رأس مال هذه المصارف الثمانية بلغت ما يقارب (8ر35 مليار دولار امريكي) فيما بلغت موجوداتها حوالي (343 مليار دولار).



وذكرت ان ترتيب المصارف بحسب رأس المال هو (بنك الكويت الوطني) و(بيت التمويل الكويتي) و(بنك برقان) و(بنك الخليج) و(البنك الأهلي المتحد) و(البنك التجاري الكويتي) و(البنك الأهلي الكويتي) و(بنك الكويت الدولي).



وأشارت الدراسة الى ان (بنك الكويت الوطني) احتل المرتبة الاولى محليا والمرتبة التاسعة عربيا ضمن اللائحة من حيث رأس المال وجاء (بيت التمويل الكويتي) في المرتبة الثانية محليا والعاشرة عربيا تلاه (بنك برقان) في المرتبة الثالثة محليا وال35 عربيا ثم (بنك الخليج) المرتبة الرابعة محليا وال39 عربيا.



فيما حل (البنك الأهلي المتحد) في المرتبة الخامسة محليا وال42 عربيا تلاه (البنك التجاري الكويتي) في المرتبة السادسة محليا وال48 عربيا و(البنك الأهلي الكويتي) في المرتبة السابعة محليا وال49 عربيا واخيرا (بنك الكويت الدولي) في المرتبة الثامنة محليا وال61 عربيا.



وفي ما يتعلق بالموجودات احتل (بيت التمويل الكويتي) المرتبة الأولى محليا والمرتبة السابعة عربيا تلاه (بنك الكويت الوطني) بالمرتبة الثانية محليا والثامنة عربيا ثم (بنك برقان) في المرتبة الثالثة محليا وال39 عربيا و(بنك الخليج) في المرتبة الرابعة محليا وال40 عربيا و(البنك الاهلي الكويتي) في المرتبة الخامسة محليا والمرتبة ال41 عربيا.



في حين حل (البنك الأهلي المتحد) في المرتبة السادسة محليا وال46 عربيا و(البنك التجاري الكويتي) في المرتبة السابعة محليا والمرتبة ال47 عربيا واخيرا (بنك الكويت الدولي) في المرتبة الثامنة محليا والمرتبة ال55 عربيا.



واشارت الدراسة الى دخول 22 مصرفا اسلاميا عربيا ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022 وتوزعت بين الدول العربية على النحو التالي خمسة مصارف إسلامية قطرية واربعة مصارف إسلامية سعودية وثلاثة مصارف اسلامية من كل من الكويت والإمارات والبحرين ومصرفان من مصر ومصرف واحد من كل من الأردن وسلطنة عمان.



من جهة اخرى تطرقت الدراسة الى البيانات التي نشرتها مجلة (ذا بانكر) الصادرة في نوفمبر الماضي والمتضمنة اقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال حيث اظهرت تسجيل الامارات لاكبر عدد من المصارف العربية ضمن اللائحة بدخول 18 مصرفا فيها تلتها مصر ب 11 مصرفا ثم السعودية والبحرين بعشرة مصارف لكل منهما ومن ثم قطر والأردن بتسعة مصارف لكل منهما والكويت وسلطنة عمان والمغرب بثمانية مصارف لكل منها ثم تونس بستة مصارف ولبنان بمصرفين وفلسطين بمصرف واحد.