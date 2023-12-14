يستضيف ملعب المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الرابعة والنصف من مساء اليوم مباراة جامعة الكويت والتطبيقي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري بنك وربة لكرة القدم العشبي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، حيث تعد المباراة بمنزلة نهائي مبكر بينهما وتأتي لفك الشراكة، حيث يتصدر جامعة الكويت قمة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن التطبيقي، بينما جاء في الترتيب الثالث كلية القانون الكويتية العالمية دون نقاط بعدما تلقى هزيمتين.



وضمن منافسات المجموعة الثانية، حقق فريق كلية علي الصباح العسكرية الفوز على الجامعة الأسترالية بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، بينما جاء فريق جامعة الخليج في الترتب الثاني برصيد نقطة واحدة والجامعة الأسترالية ثالثا دون رصيد والمباراة التي ستجمعهما ستحدد الفريق الثاني المتأهل مع علي الصباح العسكرية لدور الثمانية.



وفي دوري بنك وربة لكرة الصالات للبنات، تأهل فريق الجامعة الأمريكية للمباراة النهائية بعدما تخطى الجامعة الأسترالية 4-1 ليضرب موعدا مع بنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين نجحوا في عبور جامعة الكويت بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بينما سيلتقي الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث. من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي د.سلمان حاجي أن منافسات دوري كرة الصالات بنات تشهد منافسات كبيرة منذ انطلاق الأدوار التمهيدية حتى الدور قبل النهائي الذي لم يتحدد فيه الفائزان حتى صافرة النهاية.