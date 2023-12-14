تصدر فريق وزارة الكهرباء والماء المجموعة الأولى لدوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة - قطاع الرياضة للجميع بعد الفوز على معهد الأبحاث 16- 0 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى والتي أقيمت على ملعب ساحة الصليبخات، أحرز خلالها فواز سعد وناصر شافي وفهد عبدالرحمن هاتريك لكل منهم، بينما حقق فريق الحرس الوطني حامل لقب النسخة الأخيرة الفوز على وزارة الصحة 5- 0 في المباراة التي جمعتهما على ساحة الفحيحيل، وفرض التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نفسه على مباراة وزارة الإعلام ووزارة الدفاع التي أقيمت على ساحة السرة.



من جانب آخر، اعتمدت اللجنة الفنية لكرة السرعة جدول المنافسات بمشاركة 10 جهات في منافسات الرجال و6 في النساء، على أن تقام المباريات على ملاعب اللجنة الكويتية لكرة السرعة بمنطقة السلام.