‏تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من التوصل الى معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج السموم في منطقة جابر الأحمد، وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري وأخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط المتهمين، حيث عثر بحوزتهما على (35) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة و2000 حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية حصيلة البيع.



‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بغرض ترويجها، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.



‏وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بعون من الله وتوفيقه فإن رجال الأمن الجنائي وكل قطاعات الوزارة مستمرون في حربهم الشرسة وضرباتهم المتتالية ضد تجّار السموم ولضبط مروجيها. وتهيب الوزارة بالجميع للتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ: (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات: (1884141).